Siete hábitos para alcanzar la felicidad en la edad madura, según Harvard

Ser feliz es uno de los principales propósitos de las personas. Sin embargo, no siempre se facilita encontrar los caminos o las herramientas para lograrlo, pues, según los especialistas, el estado de felicidad es algo muy subjetivo y relativo.

Es decir, lo que le hace feliz a una persona no necesariamente es lo que mismo que puede brindar satisfacción a otra. Algunos estudios realizados desde la psicología han comparado a personas que decían ser felices con otras que consideraban no serlo, concluyendo que quien es feliz tiene mejor opinión sobre sí mismo, es más optimista y suele relacionar de manera directa sus logros con sus cualidades, asegura un artículo publicado en el portal Psicólogo en Casa.

El portal Psicología y Mente, por su parte, indica que desde el punto de vista de la psicología, la felicidad está caracterizada como un estado mental con una fuerte carga emocional, pero que también se basa en ideas y creencias. En este sentido, la felicidad engloba tanto emociones como elementos cognitivos.

De acuerdo con los expertos, suele ocurrir que a medida que pasan los años, la felicidad va bajando. Dependiendo de las etapas de la vida, las personas suelen ser más o menos felices. Cuando se llega a los 50 o más, es posible que los individuos no sean tan felices como cuando eran más jóvenes.

Pero, de acuerdo con Arthur C. Brooks, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, hay algunos hábitos que pueden ponerse en marcha desde jóvenes y a lo largo de la vida para lograr ese propósito.

El experto, autor del libro From Strength to Strength: Finding Success, Happiness, and Deep Purpose in the Second Half of Life explicó que en 1938 un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard comenzó el el Estudio de Desarrollo de Adultos, para el cual se eligió a un grupo de estudiantes para realizarles un seguimiento desde su juventud hasta la edad adulta y cada uno o dos años se les preguntaría sobre sus estilos de vida, hábitos, relaciones, trabajo y felicidad.

Los resultados de la investigación permitieron determinar que la felicidad en la vejez se trabaja desde que se es joven y dentro de las conclusiones se observó que los que estaban más felices eran los que disfrutan de buena salud física y mental; mientras otro grupo de caracterizó por estar insatisfechos con la vida y por debajo del promedio saludable. En estos comportamientos y niveles de felicidad juegan un papel clave los hábitos que se tengan a lo largo de la vida y que según lo lado a conocer por Brooks, son los siguientes:

No fumar. Este hábito genera afecciones físicas, sociales y emocionales y por ello evitarlo es una de las mejores formas de ganar años de felicidad.

No al exceso de alcohol: El abuso de bebidas alcohólicas es uno de los factores más poderosos para fomentar distintas enfermedades y estar triste, por lo que es mejor mantenerlo alejado o beber con moderación, precisa un artículo del diario El Confindencial, de España.

Peso saludable: Llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas y las verduras es clave para tener una buena salud, que al final está directamente relacionada con que las personas sean felices.

Priorizar el movimiento . Lo ideal es hacerlo todos los días y una de las mejores formas de lograrlo es caminando cada día.

Practicar mecanismos para afrontar las angustias de la vida. Es importante trabajar durante la vida para estar tranquilo en la vejez. "Cuanto antes pueda encontrar formas saludables de lidiar con las angustias inevitables de la vida, más preparado estará si la mala suerte golpea a los 80 años", asegura el experto de Harvard.