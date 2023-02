Siete poderosos trucos de los japoneses para adelgazar: efectiva revelación

El deseo por bajar de peso o adelgazar no es de algunos cuantos, cada vez se va volviendo en una anhelo generalizado del mundo que ve en tener una figura esbelta salud, prolongación de vida y hasta belleza para un mejor sentir consigo mismo. Siempre han aparecido cientos de maneras para intentar lograrlo, no obstante, no en todos los casos es efectivo lo que se hace y por eso las personas que desean llegar al peso deseado siguen en la búsqueda de métodos efectivos.

Dietas, planes de alimentación y demás prácticas se ven en el día a día de las personas, sin embargo, ante la insatisfacción portales como LifeStyle entregan otros trucos, en esta oportunidad traídos desde Asia y más especialmente de la cultura japonesa. Según el citado medio, estas prácticas son poderosas y efectivas para alcanzar el objetivo trazado.

Para bajar de peso es mejor recurrir a una dieta sana y ejercicio constante. - Foto: Getty Images

A continuación será expuesto el listado de siete trucos y la explicación uno a uno de cómo realizarlos:

1. Método Hara Hachi Bu

Japón es un país que tiene una de las tasas más bajas de enfermedades cardíacas, cáncer y accidentes cerebrovasculares, al igual que una esperanza de vida muy alta (de 84 años, tres años más que el promedio de la OCDE).

Y, ¿cómo lo logran?. Según la información recopilada por este medio, aseguran que los japoneses buscan no saciarse del todo con la comida, entre sus hábitos está controlar la cantidad que comen para no terminar completamente llenos y eso les genere malestar. Una vez se sientan poco llenos, eso hora de parar.

A diferencia de esta parte del mundo (América Latina), que por costumbre se busca comer hasta dejar el plato limpio, con la intención de no desperdiciar y tirar productos a la basura.

2. Baños calientes:

En Japón esta práctica es bastante común, consiste en realizar un ‘medio baño’, que es introducir en la bañera el cuerpo solo una parte del cuerpo, apenas a nivel del pecho por unos 20 minutos y con el agua por encima de los 38 grados. Entre 38 y 42 más especialmente. La razón para hacer esto, es que allí se puede ayudar al cuerpo a quemar tantas calorías como caminar media hora en exteriores, porqué reducir los niveles de azúcar en la sangre, disminuir la inflamación y ayudarnos a tener un sueño de mejor calidad, que a la final sirve directamente al proceso de adelgazamiento.

3. Consumo de alimento de fácil digestión:

Adaptan la comida a la época del año para digerirla más fácilmente. Alimentos crudos en los meses de verano, cuando nuestros cuerpos necesitan refrescarse del calor; y cocinados en los meses fríos.

Alimentos de un plan alimenticio sano. - Foto: Getty Images

4. No van al gimnasio

Caminar, estirar o hacer yoga: estas son sus prácticas de actividad física para lograr el objetivo. A diferencia de europeos o americanos, en Asia consideran que con estas simples técnicas, y sin hacer ‘sufrir’ tanto el cuerpo es posible lograr el objetivo.

5. Alimentación con fundamentos en el yin y el yang

El filósofo japonés George Ohsawa expuso que aspectos del estilo de vida van directamente relacionados, es decir: dieta, ejercicio, meditación y energía ‘yin y yang’ para alcanzar el objetivo. Así las cosas comer y vivir en armonía, permitirá sentir lo mismo al interior del cuerpo.

Esta sería la división ideal para el balance perfecto:

40-60% de cereales integrales, como arroz integral, avena, cebada, trigo sarraceno o quinoa.

20-30% de frutas y verduras.

10% – 25% de judías y productos derivados.

Avena - Foto: Getty Images

6. Buena postura y corrección de la misma

Gracias al médico japonés, Toshiki Fukutsudzi, se conoció un método relevante. Este en principio hablaba de la importancia de una buena postura para evitar dolores de espalda, no obstante, él mismo dio a conocer que con ciertos ejercicios también se llegaba a beneficiar la baja de peso.

7. Respiración prolongada

Respirar durante tres segundos y exhalar con fuerza durante otros siete segundos. Realizar esta práctica, hizo que el actor japonés Miki Ryôsuke lograra bajar 13kg y 11 centímetros en pocas semanas.