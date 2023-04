Verdura efectiva para eliminar la caspa y evitar la calvicie, así se debe consumir

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) asegura que el consumo regular de frutas y verduras es saludable para el organismo, gracias a que son alimentos compuestos de fibras y vitaminas. Recomienda por lo menos consumir verduras entre tres y cinco porciones al día.

Por ejemplo, alimentos como el tomate verde son ideales para incluirlos en una dieta balanceada porque muchas son sus propiedades. Según comenta el sitio web especializado en agricultura Intagri, el tomate verde es originario de México, destacándose en zonas como Sinaloa, Puebla, Jalisco, estado de México, entre otros.

De ahí que Cocina Vital enumere los beneficios de este alimento, entre los que se encuentran:

Reducir el riesgo de estreñimiento

El Instituto Nacional de Cáncer (NCI) explica que el estreñimiento “sucede cuando usted tiene deposiciones menos frecuentes y las heces pueden estar duras, secas y difíciles de evacuar”, por lo que síntomas como los dolores estomacales y las náuseas suelen estar presentes en este trastorno digestivo.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menciona que el autocuidado es la mejor solución para contrarrestar el estreñimiento, si no hay avance es importante acudir a un especialista, quien modificará hábitos que dañan el tránsito intestinal.

Por esto, incluir bebidas como el agua y el tomate verde son ideales para mejorar la digestión. Incluso el portal web asegura que consumir este alimento evita dolores estomacales.

El tomate también es ideal para mejorar el tránsito intestinal y “evita problemas de estreñimiento y distensión abdominal”. - Foto: Getty Images

Mejora la circulación

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) dice que los problemas circulatorios también son denominadas enfermedades vasculares, que aunque algunos pueden ser comunes como las várices, otros pueden ser más graves como los accidentes cerebrovasculares.

Por ejemplo, el National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) puntualiza que las várices son venas hinchadas que aparecen usualmente en las piernas, pero se pueden desarrollar en el resto del cuerpo como en el recto, que se conocen como hemorroides. Los síntomas suelen ser dolor en las piernas, picazón, calambres en las noches, cansancio, entre otros, según el paciente.

Las várices aparecen por estar mucho tiempo de pie. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es entonces que Cocina Vital dice que el consumo regular de tomate verde ayuda a mejorar la circulación, siempre y cuando se mantengan hábitos que colaboren con tal fin.

Evitar la caída del cabello y eliminar la caspa

MedlinePlus afirma que la caspa “es una descamación de la piel”, que tiene un aspecto blanco o amarillo que, a su vez, produce picazón. No es una enfermedad, sino una afección que se produce en el cuero cabelludo. Entre los síntomas que se conocen se encuentra la descamación, que se puede observar también en las cejas y la barba.

No obstante, la enciclopedia médica añade que todos los días caen hebras capilares, por lo que se considera calvicie cuando es masiva la pérdida de cabello, siendo el factor hereditario el más relevante y el género masculino el más afectado.

La caspa es un tormento para los hombres y mujeres que la padecen. - Foto: getty Images / powerofforever

En conclusión, mantener una dieta saludable puede reducir el riesgo de calvicie, siempre y cuando no esté asociado con una enfermedad. Por esto, Gastrolab Web revela el paso a paso de un remedio casero que utiliza la cáscara de tomate verde para eliminar la caspa y combatir la caída de cabello, ¿por qué?

Resulta que, tal y como lo precisa el portal, el tomate es un alimento compuesto de fósforo, calcio, sodio y otras vitaminas como la A y la C. Asimismo, su cáscara tiene propiedades útiles para la salud del cuerpo.