Visión borrosa y cansada: cinco remedios naturales para combatirla

Los ojos son los órganos visuales que permiten reconocer el entorno y, por lo tanto, mantenerlos en buenas condiciones es una prioridad. Sin embargo, hay quienes presentan ceguera en algún momento y para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) este es un síntoma que se puede prevenir, al menos en un 80 % de las personas.

Personas vulnerables con baja calidad y desarrollo de vida están propensas a sufrir más problemas visuales, aunque eso no quiere decir que las demás personas estén exentos de sufrir de alguna complicación ocular. La OPS detalla que hay dos errores por los que se presentan más efectos dañinos en los ojos, y son la refracción no corregida y las cataratas no operadas.

En ese sentido, cuidar de los ojos es una tarea clave para poder interaccionar con el mundo y gozar de una buena salud. Otras de las causas por las que alguien puede tener visión borrosa es por accidentes o lesiones a la superficie del ojo, diabetes y degeneración macular, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus.

Si bien es cierto que desde el campo médico se han encontrado soluciones para combatir la visión borrosa y cansada, como lentes, gotas o medicamentos, también existen alternativas naturales que pueden ser de potente beneficio para estas afectaciones visuales.

Teniendo en cuenta recopilaciones de Audacy, existen cinco remedios naturales que pueden hacerle frente a las complicaciones oculares de las que tanto se suelen quejar las personas.

Las afecciones oculares son una variable de alta extensión en el mundo, explica la OMS. - Foto: Getty Images

1. Manzanilla

Las creencias populares y ancestrales utilizaban la manzanilla por su poder antiinflamatorio. De este modo, hoy en día es un remedio natural para los ojos, porque los expertos han encontrado que tiene un impacto positivo en tratamientos para la conjuntivitis, los ojos cansados y los orzuelos. Se utiliza como un baño ocular, con agua tibia.

2. Santolina

Es una variante de la manzanilla y la revista de buenos hábitos Mejor con salud detalla que trata la inflamación de los párpados, la vista cansada y la irritación. Por su parte, el portal Lecturas añade que sus efectos son benéficos, debido a que esta hierba “posee ácidos fenólicos derivados del ácido benzoico, aceite esencial y flavonoides”.

3. Arándanos

La frutas también pueden ser consideradas como remedios naturales, pues sus propiedades alimenticias son múltiples. Para tratar la visión, los arándanos son los más populares, ya que su característica principal es que son ricos en antioxidantes y eso significa que contribuyen a la reparación de las células nerviosas que están en la retina del ojo.

4. Zanahoria

En esta lista de remedios naturales no puede faltar la zanahoria; de hecho, es de las alternativas más conocidas y compartidas para cuidar los ojos. Gastrolab recomienda tomar jugo de zanahoria para tratar la ceguera, pues es un alimentos rico en betacaroteno.

De acuerdo con el sitio Zeiss, “el betacaroteno es un precursor de la vitamina A, una de las vitaminas esenciales para la salud ocular”.

Los territorios con menos capacidad de desarrollo humano y oportunidades tienden a sufrir de deficiencia visual, según la OMS. Getty Images. - Foto: Getty Images

5. Aciano

Para finalizar, Audacy comparte que el agua de aciano, planta también conocida como azulejo, es efectiva para mantener la calidad de la vista, primordialmente para las personas adultas. Asimismo, el portal Cuerpo Mente agrega que el efecto puntual de esta planta es que puede “rebajar la inflamación ocular y contribuir a la regeneración de la capa vascular de la retina, lo que favorece la agudeza visual y proporciona un alivio progresivo a la vista cansada”.

Es necesario recalcar que antes de utilizar algunos de los anteriores remedios naturales para combatir la visión borrosa y cansada, lo mejor es consultar con especialistas en optometría y salud de los ojos, pues dichas alternativas podrían producir efectos secundarios.