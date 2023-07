Aloe vera y jengibre para limpiar el colon y eliminar las heces acumuladas

Así mismo, las heces se tornan duras, secas o grumosas, dificultando la evacuación . Como consecuencia, algunas personas pueden padecer síntomas adicionales como pesadez, dolor abdominal o sensación de que la evacuación no fue completa.

Jengibre y aloe vera para limpiar el colon

Cuando las heces se acumulan en el colon, estas pueden derivar en problemas más complejos si no se realiza el tratamiento pertinente. Por esta razón, es importante depurar el intestino para mantenerlo limpio, ya que pueden quedar residuos, parásitos y levaduras dañinas para la salud.

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para limpiar el colon y estimular la evacuación ante problemas de estreñimiento. No obstante, hay que mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en un 100 %.