Así se debe aplicar la miel para eliminar hongos en los pies

Además, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que se puede contagiar el pie de atleta al pisar superficies húmedas, como por ejemplo, las duchas, las piscinas y los pisos de los vestidores.

No obstante, según expertos, aquellas personas con ciertas enfermedades, como la diabetes, deben omitir los remedios caseros y ponerse en contacto con un doctor de inmediato si detectan problemas en los pies, pero para quienes no tienen enfermedades, si los remedios caseros no funcionan, una buena opción podrían ser las cremas antimicóticas que se encuentran en las farmacias.