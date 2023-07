El consejo de Bill Gates para mejorar la memoria y la concentración en tan solo 30 minutos

View this post on Instagram

“Ciertamente, no soy un experto, pero ahora medito dos o tres veces a la semana, durante unos 10 minutos cada vez. Ahora veo que esta práctica es simplemente un ejercicio para la mente, similar a la forma en que ejercitamos nuestros músculos cuando practicamos deportes” , dijo Gates. Este hábito no solo es practicado por el cofundador de Microsoft, sino también por otros líderes de tecnología como Marc Benioff, CEO de Salesforce, Arianna Huffington, CEO de Thrive Global, y Oprah Winfrey.

En realidad, Bill Gates ha recomendado el libro ‘The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness’. Según sus palabras, la meditación no está relacionada con la fe o el misticismo, sino que se trata de dedicar unos minutos de su día para aprender a prestar atención a los pensamientos que surgen en su mente y distanciarse un poco de ellos. Es una práctica que le permite encontrar un momento de calma y enfoque en medio de su ajetreada vida.