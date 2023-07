¿Cuál es la mejor vitamina para la diabetes?

Por su parte, la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, se utiliza como suplemento dietético en casos donde la cantidad de esta vitamina en la dieta no es suficiente. Se emplea en la prevención y tratamiento del escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C en el cuerpo. La vitamina C actúa como antioxidante, protegiendo las células contra los radicales libres, que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades. Se encuentra en alimentos como frutas cítricas, fresas, kiwis y verduras como el pimiento rojo y el brócoli.