El té diurético que ayuda a eliminar los líquidos retenidos de manera natural

Recientemente, un estudio que fue publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture dio a conocer que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas. En este mismo sentido, vale la pena señalar que el perejil combate el cáncer de 4 maneras diferentes: actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.