Frutas y otros alimentos para correr más rápido y tener más resistencia

Con la llegada de la pandemia y lo que supuso el aislamiento, el deporte se convirtió en una válvula de escape al encierro; sin embargo, no cualquier práctica podría llevarse a cabo, pues la reunión de personas en un mismo sitio estuvo prohibida durante algunos meses, lo que llevó a las personas a fijarse en deportes individuales como el atletismo o el ciclismo.

El auge del running en los parques y vías de la ciudad ha llevado a que quienes se han embarcado en esta nueva aventura se preocupen, mucho más, por su alimentación, la cual es clave para aumentar el rendimiento y tener mejor resistencia a la hora de practicar este deporte.

Consumir los insumos necesarios es clave para que el cuerpo tenga el combustible suficiente para cumplir con la meta trazada, por lo que es necesario saber qué alimentos le ayudarán a estar en forma y a potenciar el esfuerzo que realiza sobre el asfalto.

Correr es una actividad física que la mayoría de personas puede hacer. Aparte de la alimentación indicada, hay que prestarle atención al tipo de calzado que se usa. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo primero que debe tener en cuenta es que una dieta rica en carbohidratos, antes de hacer su rutina, podría beneficiarlo, pues le brindan energía y es de donde el cuerpo, como primera opción, echa mano para realizar cualquier actividad.

Para realizar cualquier ejercicio, los músculos necesitan azúcar y grasa, elementos que se encuentran en alimentos o en las reservas de cada organismo. Para el caso de los azúcares, los carbohidratos son una de la principal fuente. De allí en adelante el proceso metabólico hace que estos lleguen al hígado o a los músculos en forma de glucógeno. Mientras se corre, el cuerpo utiliza el azúcar de la sangre y a medida que se agota, recurre al glucógeno almacenado para seguir teniendo la misma energía.

Estos carbohidratos se encuentran principalmente en cereales como el arroz, las pastas y el pan. The New York Times señaló, en un artículo publicado recientemente, que casi el 65 % de la energía que emplea un corredor viene de los carbohidratos.

Sin embargo, no todo hay que dejárselo a estos elementos, pues si se quiere tener una rutina más larga donde el esfuerzo será mayor, lo ideal es consumir alimentos con un mayor índice de grasa. El aguacate y los frutos secos son los ideales en este campo.

Hay que tener en cuenta los diferentes momentos del entrenamiento o la carrera para poder consumir los alimentos indicados. - Foto: Getty Images

Debido a que las grasas no quedan a disposición del cuerpo tan rápido como los carbohidratos, los expertos las recomiendan para quienes le apuestan a correr largas distancias, ya que brindan sensación de saciedad y se convierten en una reserva a la que el organismo del corredor acude cuando los azúcares comienzan a mermar.

Así mismo, si el fin del corredor no es recorrer largos camino, sino trabajar su musculatura y aumentar su masa, lo que debe consumir son proteínas.

¿Qué comer antes de la carrera?

Carbohidratos que provengan del arroz, pastas, papas, cereales, banano, pera o manzanas. No ingiera harinas, alimentos fritos, cítricos, verduras crudas y verdes y mucho menos bebidas alcohólicas.

El descanso es tan importante como la alimentación luego de haber corrido. Hay alimentación indicada para recuperar el organismo. - Foto: Getty Images

¿Qué comer durante la carrera?

Lo recomendable es no comer nada dos horas antes de la práctica deportiva; sin embargo, en el desarrollo de la carrera es importante contar con barras energizantes y líquidos hidratantes. Lleve consigo un banano y consúmalo en pequeños bocados durante la práctica para ir brindando nutrientes al cuerpo cada vez que lo necesite. Tome bastante agua o el líquido que prefiera para que sus elementos sena absorbidos mucho más rápido por el organismo.

¿Qué comer al finalizar la carrera?

Para finalizar y permitir una recuperación óptima a los músculos por el desgaste causado, The New York Times recomienda el consumo de alimentos como yogur, fruta, algunos smoothies y leche achocolatada, entre otros. Hidratarse bien y descansar, le ayudarán a que su organismo no experimente fatiga muscular.