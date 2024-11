Algo deben tener en común empresarios como Bill Gates, Carlos Slim, Jack Ma o la presentadora y reina del rating en Estados Unidos, Oprah Winfrey. No solo sus millonarias cuentas los identifican, también su talento, pero especialmente su habilidad para los negocios y las ventas.

La riqueza no llega sola, seguramente estos empresarios tuvieron que sacrificar horas de su tiempo leyendo y aprendiendo de cómo otros adquirieron grandiosas habilidades para negociar. Y si usted está en el camino para ser emprendedor y tener una compañía sostenible en el tiempo, no solo deberá ser el todero: contador, gerente, asistente, mensajero, el que paga la nómina, etc. Tendrá que acostumbrarse a que todo el tiempo será negociante, así sea vendedor, asesor comercial, publicista… cualquiera que sea el rol que tenga en su propio proyecto.

Lo anterior es clave, y cualquiera que quiera sacar adelante su negocio debe tener 3 habilidades no negociables, que los llevan a tener éxito, según David Finkel, quien escribió un artículo para Inc.com, también autor de ‘Scale: los siete principios probados para el crecimiento de su negocio y volver a tener su vida de vuelta’.

Pero antes, algunas estadísticas de Allegra.com, software contable y de facturación en la nube para pequeños negocios, sobre qué puede llevar a muchas pequeñas y medianas empresas al fracaso en sus primeros años de existencia. Las causas tienen que ver con la falta de planeación y estrategia, pero otro ingrediente adicional es que los dueños se ausentan del negocio y dejan que otras personas negocien por ellos, lo cual puede causar sobrecostos.

El 45% de los negocios en Colombia fracasan en el primer año, según Failure Institute, una, una cifra alarmante que lleva a pensar en las causas del fracaso, las cuales se atribuye a los pocos ingresos, problemas de planeación y falta de indicadores para analizar.

Se dice que las empresas que superan el primer año son las que logran sobrevivir, y no se trata de tener buena o mala suerte, sino de seguir las buenas prácticas como claves para alejar las posibilidades de fracaso. Estas son las principales recomendaciones:

-Nunca deje de aprender: Cada paso que de en su negocio es un aprendizaje, y cada error es una lección y oportunidad para mejorar. Nunca pierda la motivación por un error o por algo que no está funcionando bien, recuerde que la perseverancia será su punto fuerte para encontrar el camino correcto, mientras se mantenga aprendiendo y capacitándose en nuevas habilidades para complementar las necesidades de su empresa.

-Aproveche la tecnología: Las herramientas tecnológicas principalmente las basadas en la Nube son hoy en día recursos indispensables para llevar un negocio organizado. La productividad puede hacer la diferencia entre un negocio exitoso y otro encaminado al fracaso, por ello, adoptar sistemas como un software contable en la Nube le ayudará a automatizar tareas manuales, y llevar un control organizado del negocio con la posibilidad de manejarlo desde cualquier dispositivo móvil, lo cual significa ahorro de tiempo y dinero.

-Analice los KPIs: Si está en el primer año de su negocio es fundamental llevar un control riguroso de los ingresos, gastos, ventas, productos más demandados, y todos los datos relevantes para tener un panorama de la situación de su negocio y así puedas hacer ajustes a tiempo. Si lo suyo no son los números, para esta tarea puede apoyarse en un sistema en la Nube que permita generar reportes en tiempo real sobre estas variables y analizarlas para tomar decisiones acertadas.

Potencie estas 3 habilidades de negociación

Finkel, de Inc.com, señala las que son las competencias más importantes de negociación que son innegociables. Si no las tiene es mejor que las desarrolle desde antes de empezar su propia empresa, no sea que empiece a cometer errores y tenga una decepción mayor con ese sueño que tanto trabajo le costó construir.

#1. Tenga claridad en sus objetivos de negociación

Puede parecer obvio, pero la realidad es que la mayoría de gente que entra en una fase de negociación no tiene claros sus objetivos, sino que prefieren ir desarrollando los temas como se vayan dando. Para establecer esos objetivos claros, hágase estas tres preguntas: