Aprender a socializar, toda una ciencia

R.A.: Si yo tengo un perro y no le ofrezco escenarios de socialización adecuados, con el tiempo va a empezar a mostrar comportamientos no deseados. Por eso es muy importante mantenerlo activo en esa socialización, marcándole siempre un límite. Si, por ejemplo, tengo un perro muy dominante y cuando lo llevo al parque le pone las patas encima a los demás perros, a tumbarlos o intentar montarlos, pues va a generar una reacción negativa en algún otro perro que no se sienta cómodo.