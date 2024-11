6 decisiones financieras que podría lamentar en el futuro

La realidad es que ninguno de nosotros quiere llegar a sus años dorados y darse cuenta de que no tiene suficiente dinero para su jubilación , o que no usó parte de su dinero para disfrutar la vida.

Si se gasta ese dinero con anticipación, o no lo ahorra e invierte, comenzará a sentirse más presionado y angustiado a medida que envejece .

Uno de los arrepentimientos financieros más importantes es no ahorrar para la jubilación o haber gastado parte de ese dinero .

Sacar dinero de sus pensiones y cesantías y no ahorrar para la jubilación

No tener un presupuesto

Un presupuesto nos permite conocer a dónde va nuestro dinero y nos ayuda a priorizar las decisiones financieras.

Este no es solo para aquellos que luchan por llegar a fin de mes. De hecho, todo el mundo necesita un presupuesto personal en el que se especifiquen los ingresos y los gastos de corto, mediano y largo plazo con el fin de cumplir todos los objetivos financieros propuestos.

Pero, además de hacer un presupuesto, debe cumplirlo a cabalidad. Nada hace con crear un presupuesto si no lo utiliza.

No prestarle atención a su puntaje crediticio

Los puntajes crediticios pueden disminuir si no se pagan facturas a tiempo, o no se pagan las cuotas de los créditos hipotecarios o de tarjetas de crédito, entre otros.

Puede que en este momento no necesites crédito, por lo que hoy su puntaje crediticio no le importará mucho... Pero ¿qué pasará si en unos años necesita pedir un crédito educativo o un crédito de inversión? Si tiene un mal puntaje e historial crediticio, es probable que no se lo aprueben, o que le cobren altas tasas de interés.