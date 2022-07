Artista caleña denuncia discriminación y golpes de una vigilante por ser negra en un Bershka de Bogotá

Un nuevo y lamentable acto de discriminación racial se vivió en Bogotá. La artista caleña Kary Sol denunció públicamente que una vigilante privada de una tienda Bershka en la exclusiva Zona T, al norte de la capital del país, la discriminó y violentó por el simple hecho de ser negra.

Aunque la denuncia se hizo pública en las últimas horas, los hechos ocurrieron hace dos meses aproximadamente. “Estaba en la zona rosa buscando algo de ropa, pero no encontraba nada. Como última opción entré al Bershka, pero tampoco encontré nada, me demoré entre 4 y 5 minutos”, narró Sol en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la artista, al querer salir de la tienda, la vigilante la obligó a una requisa en su bolso, pero de una manera completamente grosera. “Cuando terminó le dije “si ves que no soy ninguna delincuente”, y ella me responde: “pues de malas, con esa cara y esa pinta, hay que requisarla”, contó Sol.

La artista, ofendida por lo que estaba sucediendo, se acercó a la vigilante para exigir respeto hacia ella, pero la mujer, en vez de ofrecerle disculpas, optó por empujarla y amenazarla con llamar al administrador. “Me pega una patada y cuando lo hace, mi reacción fue pegarle una cachetada”.

Denunciaremos a ⁦@Bershka⁩ por actos de racismo y discriminación racial. Invitamos a todos los colombianos a no comprar en #BershkaRacista como un acto de solidaridad con la artista Kary y las victimas de delitos de odio. ⁦@elespectador⁩ ⁦⁦@CaracolRadio⁩ pic.twitter.com/haEXiiJOt3 — Alí Bantú Ashanti (@bantuashanti) July 12, 2022

Las demás personas, en vez de ayudar a la artista caleña, se le fueron encima a insultarla por haber golpeado a la vigilante. Minutos después llegó la Policía al lugar. “Llegaron 4 policías y lo hicieron de una forma muy grotesca. En ningún momento me dijeron que los tenía que acompañar, pero sí llegaron diciendo que me tenían que esposar”, cuenta Sol.

“En los videos se puede ver el atropello de la Policía, no me tomaron ninguna declaración, sino que me esposaron y me hicieron pasar una vergüenza gigante. Lo más triste de todo es que mi amiga, que me estaba acompañando, en algún momento aseguró que conocía a alguien en el ministerio y le iba a llamar para saber qué hacer en este caso y fue ahí cuando la Policía optó por soltarme”, agregó la cantante.

Discriminan a un joven gay en TransMilenio

Los actos discriminatorios en Bogotá son de vieja data. Meses atrás, mediante redes sociales se conoció el caso de un joven gay que fue discriminado en una estación de TransMilenio por llevar las uñas pintadas y una bandera de la comunidad LGBTIQ+.

El hecho fue denunciado por la estudiante de Filosofía y Periodismo & Opinión Pública @MaleGonzalesS, quien señaló en su cuenta de Twitter que el joven, que escuchaba música, fue atacado verbalmente por un hombre que cuestionó su presencia en la estación del sistema troncal de TransMilenio.

“Seis de la mañana y ya acabo de presenciar un acto de discriminación. Me encuentro en una estación de TM para dirigirme a la universidad y un chico se encuentra esperando mi mismo bus en la puerta de al lado. Todo parecía normal; él estaba escuchando música, tranquilo. De repente llega un señor y tras un tiempo parece hablarle”, señaló.

Agregó que “todo parecía normal, parecían solo intercambiando un par de palabras. Sin embargo, no era así. De la nada este señor, del cual no pudimos conocer su nombre, le empieza a gritar ‘maricón, maricón, usted es una aberración”.

Señaló que ante la indiferencia de las demás personas que se encontraban en la estación, ella intervino para tratar de frenar el ataque, pese a que el autor de este hecho de intolerancia “estaba muy agresivo y violento”.

“Yo no sabía qué hacer. Todo pasaba muy rápido y tenía pánico de que el señor le pudiera o me pudiera hacer algo si reaccionaba; estaba muy agresivo y violento. En un impulso desesperado me acerqué prácticamente corriendo, me pare frente al muchacho y le empecé a echar la madre”, narró.

Añadió que también fue víctima de insultos de parte del agresor: “El señor me empezó a decir que era una sapa y mil cosas más. Por más que trataba ser sensata y explicarle su error, yo solo le respondía con miedo y agresividad. Todo se escalaba. Nadie hacía nada. En un momento el señor se acercó hacia mí, parecía que me iba a golpear”.

Aseguró que en ese momento el joven víctima de la agresión intervino, pero el hombre arreció en su ataque, luego de que se dio cuenta que ella no solo lo defendió, sino que portaba un pañuelo de apoyo a la causa gay.

“El muchacho, en medio de su pánico, se asustó, se metió. Éramos los dos contra el señor. Cuando el señor se acercó me vio mi pañuelo ‘pro-decisión’ y exclamó algo como “con razón”. Empezó a decirme cosas como “maldita put*” y “ojalá la violen, perr* desgraciada”, dijo.