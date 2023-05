César Augusto Londoño denunció amenazas de petristas y lanzó fuerte advertencia: “Ojo con las elecciones de octubre”

César Augusto Londoño, reconocido por su bagaje como periodista deportivo, pero también por sus opiniones en torno a la realidad sociopolítica de Colombia, dio a conocer que ha recibido amenazas de petristas debido a sus posiciones hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de un video en YouTube, titulado Para los petristas que me insultan y amenazan, dejó un mensaje sobre su ejercicio periodístico y el derecho a opinar. Así mismo, sustentó que no es la primera vez que cuestiona las decisiones de un presidente; para dar evidencia de ello, compartió el fragmento de dos entrevistas que en 2008 le hizo a Álvaro Uribe Vélez.

“Hoy quiero hablarles a los que me siguen porque comparten y a los que me siguen porque no comparten. Pero también a los que me insultan y me amenazan porque hablo de política, a los que se indignan porque opino, sobre todo a los oficialistas de hoy y a los que hacen parte del establecimiento. Le quiero hablar a la intolerancia, la indecencia y el radicalismo. A los que piensan que en la vida solo hay un camino, el de ellos”, expuso.

Luego de compartir los audios de las entrevistas que le realizó en Caracol Radio al expresidente Álvaro Uribe, incluso hizo referencia a una de las frases por las que más se les recuerda, cuando asesinaron al periodista Jaime Garzón.

“Estos son dos ejemplos, de muchos, de que siempre he sido crítico con el poder. Lo he hecho de frente y sin miedos, con los de antes y los de ahora. Yo hace mucho hablo de política, no solo en esta época, como afirman algunos, y hablo simplemente del país porque soy colombiano y la Constitución me ampara. Así lo hice en 1999, cuando afirmé en televisión que Colombia es un país de mierda, el día en que asesinaron a Jaime Garzón”, agregó.

César Augusto Londoño incluso dijo a quienes discrepan de sus opiniones que pueden considerarlo un mal periodista, pero que les pide no creer en todo lo que los mandatarios y políticos dicen, todavía más cuando están en el poder.

“Alguno de ustedes puede pensar que soy mal periodista y está bien, no hay problema, pero no se deje meter los dedos en los ojos ni se deje tapar el cerebro con falsas promesas”, comentó.

Aplaudió y reprochó al presidente Gustavo Petro

César Augusto Londoño dijo a los petristas que lo amenazan que hay algunas cosas para aplaudirle al presidente Petro, como la decisión de pedir la renuncia de algunos de sus ministros y las medidas para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de la gasolina.

Pero también cuestionó que el presidente haya afirmado que es el jefe del fiscal general, Francisco Barbosa, y que su Gobierno le cierre las puertas a nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, como lo ha afirmado en más de una ocasión la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Me parece muy bien que el presidente haya sacado a una ministra por deshonesta, me parece muy bien que acabe con el subsidio a la gasolina, me parece muy bien que busque favorecer a los más necesitados. Pero me parece muy mal que el presidente Petro diga que es el jefe del señor fiscal, que pose de todopoderoso, que quiera salvar el planeta cuando nuestros países son las víctimas del cambio climático y no los mayores responsables”, dijo.

Para concluir dejó una advertencia de cara a los comicios regionales que se avecinan: “¡Ojo con las elecciones de octubre! Ojo con las elecciones de octubre, donde los paramilitares, guerrilleros y políticos corruptos hacen campañas inescrupulosas y populistas para quedarse con alcaldías y gobernaciones”.