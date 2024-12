A raíz de esta situación, crearon la iniciativa Páramos Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, apoyada por el Instituto Humboldt, WCS Colombia y Parques Nacionales de Colombia. El objetivo es recuperar los páramos bajo algún tipo de amenaza no solo en Colombia sino en Ecuador y Perú.

A pesar de su importancia ecosistémica, el país no les ha dado el respeto que merecen y, además de la masiva deforestación o minería que causan daños irreparables, el cambio climático también ha obligado a estos lugares a adaptarse a nuevas temperaturas, muchas veces sin buenos resultados.

Lo importante, según explica Nadachovsky es imitar el proceso de producción y monitorear las plantas. Además, es importante evaluar cada caso pues no es lo mismo un suelo degradado por ganadería que uno por agricultura, ya que podrían variar factores como la compactación del suelo, la humedad o la altura.

Por tal motivo tuvieron que llegar a acuerdos con los habitantes para no solo generar conciencia sobre la importancia del páramo, sino para establecer límites con el fin de que el ganado no llegue a las zonas de restauración. Diferente al proceso de restauración en 2006 de hectáreas quemadas en la laguna del Otún, en donde solo se resolvieron los estragos que causaron las llamas pero no hubo un trabajo con la comunidad presente en el territorio.

Según explicó la bióloga, este paso es fundamental para que la recuperación del páramo sea sostenible a largo plazo. “La idea es que poco a poco bajen el número de cabezas de ganado (...). Algunas familias ya se han comprometido a controlar el ganado para que pastoree en sitios específicos, lejos de la restauración que logramos y de esas 5.000 hectáreas que a veces los animales invaden y que son de propiedad estatal”, explica.

Puede leer: Con drones y sensores monitorean cerros y páramos de Bogotá

Agrega que una forma de vincularlos es que presten servicios ambientales para cuidar el entorno a cambio de tener ganado y que por ello reciban un ingreso. Asimismo, la regulación del ganado por medio del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) podría ayudar a garantizar que las reses tengan que cumplir ciertos requisitos para poder venderse.

La Universidad Tecnológica de Pereira también ha incentivado a los habitantes de este lugar a promover el ecoturismo en esta zona como guías.