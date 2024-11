La variante delta del SARS-CoV-2 mostró mayor transmisibilidad que la variante alfa cuando el contagiador fue un adolescente o adulto joven y cuando el contacto contagiado también era una persona joven , pero la infectividad entre las antes conocidas como variantes india y británica no difirió en otros grupos de edad.

Los resultados obtenidos permitieron observar que la variante delta fue más transmisible en general y en contactos no domésticos, pero no así en contactos domiciliarios. Además, el exceso de transmisión de la variante delta se observó cuando los casos índice tenían entre 12 y 39 años y los contactos cercanos entre 18 y 39 años, pero no entre los menores o mayores de dichas edades.