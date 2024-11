El Parque Nacional Tayrona ofrece diversos atractivos turísticos. Foto: Parques Nacionales Naturales.

El Parque Nacional Natural Tayrona reabrirá sus puertas en los tres sectores de manejo: en el sector de Bahía Concha conformado por los atractivos de Bonito Gordo, Waikiki y su playa principal. En el sector de Palangana conformado por los atractivos de Playa del Medio I, Gayraca, Playa del Muerto, Playa principal de Neguanje, Cinto, Manzanillo y Guachaquita. Y en el oriental conformado por Playa Brava III, Boca del Saco, Playa del Medio II, Cabo I, Cabo II, Playa Caimán, Playa Puerto, Piscina Natural, Playa Luna, Playa Arenilla, Arrecifes, Piscinita y Sendero 9 Piedras.

Según el protocolo de bioseguridad del Parque, estos son los horarios de ingreso y salida establecidos para cada sector: sector Zaino, se puede ingresar entre las 07:00 a.m. y las 12:00 p.m. y la salida debe ser entre las 02:00 p.m. y las 05:00 p.m. Sector de Calabazo, se ingresa entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. y la salida se realiza a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 03:00 p.m..

En lo referente al sector de Palangana se puede ingresar entre las 07:00 a.m. y las 02:00 p.m. y la salida se debe realizar a partir de las 04:00 p.m. y hasta las 05:00 p.m. En el sector Bahía Concha el ingreso para los visitantes es desde las 7:00 am hasta las 02:00 pm y la salida debe ser de 03:00 pm a 04:00 pm. Así mismo, desde Parques Nacionales informaron que el ingreso marino dependerá tanto de las condiciones meteorológicas como de las disposiciones que entregue la Dimar y se podrá hacer entre las 07:00 am y las 12:00p.m. La salida debe ser entre 1:00 pm a 4:00 pm.

Trámites de compra

El procedimiento para la compra de los derechos de ingreso se hará en cada una de las entradas al Parque Tayrona, donde estarán habilitadas las taquillas para la adquisición directa de los derechos de ingreso. Cabe resaltar que, al momento de comprar las entradas, los viajeros deben hacerlo para el sector específico del Parque que desean visitar, respetando la capacidad de carga de cada atractivo y siguiendo las indicaciones de los guardaparques.