¿Qué tienen de particular los manglares?

Los manglares retienen las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Pueden guardar hasta 10 veces más carbono que los bosques de base terrestre y se estima que a nivel mundial capturan y almacenan 34 millones de toneladas de carbono. La clave es mantenerlos sanos, pues mientras que en un manglar sano el carbono es atrapado y encerrado debajo de la tierra, en uno destruido, ese dióxido de carbono es liberado y acelera el cambio climático. Los manglares son también una especie de barrera contra fenómenos naturales como los tsunamis. Al estar entre la costa y el mar, se interponen a la fuerza de las olas y reducen su impacto en caso de que haya un tsunami. Hay cifras que indican que una línea de manglar de 500 metros reduce la altura de las olas entre un 50 y 90 por ciento. Y en Colombia no estamos blindados a este tipo de fenómenos: en 1906 y 1979 las poblaciones del sur del Pacífico colombiano y el norte de la costa del Ecuador sufrieron las consecuencias de dos eventos fuertes de este tipo.

En los manglares viven cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva del ecosistema. Cuando las hojas caen de los árboles, estas son el alimento para muchos micro-organismos y así favorecen las bases de las cadenas tróficas o alimenticias. Los manglares también sirven como refugio y zona de alimentación para las fases más vulnerables de vida de muchos organismos. Para muchos juveniles de peces y camarones, por ejemplo, el manglar es la guardería perfecta. Si este no existiera, estas especies no se desarrollarían bien y sus depredadores, incluidos los humanos, no tendríamos qué comer. Además de la vida marina que habita en ellos, hay especies que dependen de la salud del manglar y que rara vez nos imaginamos. El tigre de Bengala es una de estas especies. Se resguarda y busca presas en los manglares de la India y Bangladesh, por ejemplo. Acá en Colombia, los caimanes, muchos monos y los manatíes dependen del manglar.