Habitantes de El Banco, Magdalena, no tienen cómo comprar alimentos en la cuarentena

La población de El Banco no cuenta con recursos económicos para comprar comida. Foto: Jhon Barros.

La cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, que se extenderá hasta el 27 de abril, tiene a los banqueños más vulnerables aguantando hambre. Como no pueden salir de sus casas y en las calles no hay a quién ofrecerles sus productos, no cuentan con ingresos económicos para alimentar a sus familias.

“La mayoría de las familias banqueñas viven de la informalidad y contamos con cerca de 3.000 mototaxistas y 4.000 venezolanos. Ante este panorama, hemos tenido bastantes dificultades para afrontar la medida de la cuarentena, ya que gran parte de la población vive del diario, es decir rebusca su sustento en las calles”, dijo Roy García, alcalde del municipio.