La poderosa oración para curarse de la depresión

Oración del Padre Pío para la depresión

Quédate conmigo, Señor, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida, y sin ti, no tengo fervor.