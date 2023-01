La revisión técnicomecánica no se salva y también sube de precio: así queda para este 2023

La revisión técnicomecánica es un procedimiento obligatorio establecido para todos los vehículos automotores y motocicletas, con el propósito de verificar las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, que les permite a los propietarios de los mismos transitar por las vías del país.

Quienes no cumplan con ese procedimiento anual pueden incurrir en una infracción prevista en el Código Nacional de Tránsito, la cual implica, entre otros, una sanción pecuniaria de 14 salarios mínimos diarios vigentes e incluso la inmovilización del automotor.

La revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes deben ser realizadas en los diferentes Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), habilitado por el Ministerio de Transporte y que además cuenten con conectividad con el RUNT.

Con la llegada del año 2023 se modificaron los valores de este procedimiento, teniendo en cuenta que está atado a la inflación causada el año anterior, es decir, a la de 2022, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue del 13 %.

En consecuencia, el costo que se aplicará para este año en todos los diagnosticentros del país son:

- Motocicletas: $ 175.705

- Vehículos particulares: $ 257.810

- Vehículos pesados: $ 388.981

¿Cuándo se debe hacer la revisión técnicomecánica?

La revisión es obligatoria para todos los vehículos automotores anualmente, sin embargo, existe una excepción, los carros nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares.

Para este caso, se recordó que la primera revisión deberá realizarse a partir del sexto año contado a partir de la fecha de su matrícula.

También están exceptuados los vehículos nuevos de servicio público, incluye motocicletas y similares. Primera revisión al cumplir dos años contados a partir de su fecha de matrícula.

Quienes no cumplan con la revisión tecnomecánica están inmersos en incurrir en una infracción prevista en el Código Nacional de Tránsito que implica, entre otros, una sanción pecuniaria de 14 salarios mínimos diarios vigentes e incluso la inmovilización del automotor. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Igualmente, los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres meses al país.

En el procedimiento, que dura aproximadamente 45 minutos, se evalúan las siguientes variables: carrocería, estado de los frenos, dirección, suspensión, sistema de las señales visuales y audibles, llantas y el conjunto de vidrios de seguridad.

Entre tanto, los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, se debe realizar la revisión en los CDA habilitados por el Ministerio de Transporte en la clase B y D.

La revisión es obligatoria para todos los vehículos automotores anualmente, sin embargo, existe una excepción, los carros nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los vehículos eléctricos tendrán un descuento del 30 % en el valor de la revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Si un ciudadano quiere consultar la fecha de la última revisión de un vehículo, puede ingresar a la página web habilitada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y tener presente la fecha que le corresponde para hacer ese procedimiento. https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo.

La persona que no cumpla con la revisión recibe un comparendo correspondiente a una sanción C35, que se puede consultar el sitio web de la Secretaría de Movilidad local o autoridad de tránsito que corresponda, con el número de la cédula.

“No realizar la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos, o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado”, de acuerdo con la norma vigente.

Si a una persona le llevaron su vehículo a patios por no tener la revisión vigente, deberá ir al CDA elegido para el servicio y facturar la revisión. Posteriormente, deberá regresar al patio, pagar los valores de patio y grúas correspondientes y trasladar el automotor en grúa hasta el CDA para que se lleve a cabo el procedimiento. El vehículo no se puede conducir hasta que no tenga la revisión vigente.

Es importante tener en cuenta también que en cuenta que otros de los gastos relacionados con los vehículos, que también este 2023, son los traspasos de propiedad, la licencia de conducción y el valor de las grúas, entre otros.