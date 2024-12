Rescatan en Tolima a un ocelote bebé que confundieron con un gato

Silva es de los que no puede parar su trabajo en confinamiento porque si no, queda desconectada la vereda. A lo lejos vio a un grupo de jóvenes jugando con lo que creyeron que era un gato. Un minino diminuto que, casi al instante, este campesino pudo identificar como una especie salvaje. Su pelaje y pintas le fueron inconfundibles.

“Les expliqué que no se trataba de un gato, sino de un tigrillo. Que por lo tanto se debía avisar a las autoridades correspondientes. En principio discutimos y no hicieron caso. Ya después de tanta insistencia, me lo entregaron”, cuenta Silva.

Lo tomó en sus manos y se lo llevó hasta su casa. Desde allí alertó de la situación a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), de la UMATA y hasta de Parques Nacionales Naturales.