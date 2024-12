Adiós al efectivo

“Me ha funcionado muy bien. Es bastante fácil de manejar y no solo es para jóvenes. Puedo hacer el pago de los servicios de agua, gas, etcétera. A mí me ha ayudado muchísimo. La empecé a utilizar porque vendía paquetes y cositas y me pagaban por DaviPlata”, señala Estefanía Córdoba, madre cabeza de hogar, quien labora en el área de servicios generales de una empresa. Cuenta que antes debía usar su hora de almuerzo para hacer largas filas y pagar los servicios públicos. Ahora, a través de DaviPlata, puede aprovechar mejor el tiempo y acceder a sus trámites financieros como pagar sus obligaciones, transferir y recibir plata, sin usar efectivo.