Adiós al pasado

El arte como concepto sigue expandiéndose. Mientras buena parte del público que sigue el desarrollo del arte apenas está digiriendo soportes como las instalaciones, performances, o las intervenciones espaciales, ya se han ido consolidando otros conceptos que no sólo son una realidad sino que apuntan a ser el futuro de las expresiones artísticas: el videoarte, el arte interactivo, la música electrónica, la multimedia y la hipermedia. De allí que se hable con más frecuencia del arte electrónico. "Son obras de arte realizadas sobre soportes electrónicos, principalmente realizados a través del computador y con características audiovisuales casi todas. Existen obras de tipo videoartísticas, en forma experimental. Otras tienen características de tipo interactivo presentadas en disco o desarrolladas para Internet", comenta Gilles Charalambos, uno de los artistas pioneros en este campo en Colombia.



Precisamente, a través de disco o de Internet, es que se pueden conseguir las más importantes obras electrónicas que tuvieron su origen, según Charalambos, desde los años 40 en el campo de la música y a finales de los 50 y comienzos de los 60 con el video. Su distribución y su campo exploratorio es diferente, y en el museo tradicional parece no haber cabida para este tipo de trabajos. Es por esto que en 'Artrónica', la muestra internacional de artes electrónicas, que a partir de esta semana se llevará a cabo en la Biblioteca Luis-Angel Arango con la organización del Instituto Goethe y la embajada de Francia, las pantallas de video, monitores y computadores serán el plato fuerte. "Con estas obras se puede conjugar un viejo sueño de muchos artistas: la integración de varios medios en una sola obra: desde el lenguaje del cine hasta la música", dice.



Para Charalambos hay dos riesgos principales para el arte electrónico. El primero es considerar que por tener la tecnología como soporte ya se está hablando de arte. El segundo es que puede haber una confusión con diseños y manejos propios de la publicidad que pueda apropiar lo formal y no el sentido poético de lo que se quiere decir. "Ante todo este tipo de arte conserva la poesía y no es sólo un planteamiento formal de tecnología". Este riesgo está latente ante el inminente fenómeno de la música electrónica, representada por DJs de todo el mundo y que, en teoría, se apoyan en los mismos soportes. "El verdadero arte es mucho más experimental, sin intereses comerciales. Ahí es donde hay límite en el que no puede haber confusión".



'Artrónica' será muy importante para que el público tenga un acercamiento a proyectos que se han desarrollado en Francia, Alemania, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, España y Argentina, entre otros. Dentro de los invitados más destacados están Hermann Noering, codirector del Festival Europeo de Arte Mediático (Emaf); Pierre Bongiovanni, director del Centre Internacional Création Vidéo Pierre Schaffer (Cicv); Carlos Nijensohn, artista latinoamericano que hace parte de la Bienal de Venecia; el artista español Alvaro Rey, y el crítico de arte argentino Rodrigo Alonso, especialista en nuevos medios. Charalambos también dará una conferencia. El evento comienza el 28 de octubre y se extenderá hasta el 5 de noviembre.