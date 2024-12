Alguien dijo una vez que la vida era una sucesión de decisiones.

Y es que, en casi en todo momento, a veces hasta sin darnos cuenta, estamos haciendo elecciones, una detrás de otra: desde la calle por la que nos dirigimos a un sitiohasta qué pedimos para comer o qué ropa nos ponemos.

Sin embargo, para algunas personas el hecho de decidir puede ser extremadamente complejo y hasta agónico.

Y si nos tenemos que enfrentar a una gran decisión, para muchos puede ser difícil saber por dónde empezar.

"Algunas decisiones son pequeñas, como qué vestir. Pero algunas pueden marcar nuestras vidas por años o para siempre, como elegir una carrera", dice la doctora Radha Modgil.

La experta compartió con BBC Ideas algunos consejos que nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana.

Según ella, son tres los elementos básicos que debemos tomar en cuenta cuando nos sintamos indecisos sobre qué opción tomar.

Enfócate en lo verdaderamente importante

Al eliminar las pequeñas opciones en la vida, salvas lo mejor de las habilidades de tu cerebro para las decisiones más importantes.

Cuando estaba en el gobierno, Barack Obama decidió dejar de tomar una decisión cotidiana en su día a día: elegir qué vestir.

"Era siempre un traje azul o gris, con una camisa blanca, porque sabía la ciencia detrás de las decisiones y al utilizar una especie de uniforme salvaba energía para las decisiones verdaderamente importantes", señala Mogdil.

Según la especialista, los científicos que estudian el cerebro han encontrado que todas las decisiones, grandes o pequeñas, consumen la misma cantidad de energía.

O sea, que una decisión pequeña conlleva la misma cantidad de energía que una decisión importante.

"Entonces, cuando tengas que tomar decisiones verdaderamente importantes, como a qué universidad aplicar o si debes o no cambiar de trabajo, estate atento a no desperdiciar energía en decisiones que no van a traer un cambio real a tu vida", sugiere la doctora.

Y agrega: "Consérvala para las cosas verdaderamente importantes".