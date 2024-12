La Champions League, la más rentable para hacer apuestas

Más allá de los variados gustos e intereses, else lleva la parte más grande de la atención y la acción en lo que tiene que ver con el mundillo de las. Y esta semana las apuestas van a estar muy movidas con los partidos de vuelta de las semifinales de laen Europa, con los duelos de Bayern Munich Vs Barcelona y Real Madrid vs Juventus.El modo más sencillo consiste en apostar entre las tres opciones probables con respecto al desenlace de un partido cualquiera. Veamos un ejemplo con el Real Madrid Vs Juventus:1) Gana Real Madrid2) Empate3) Gana JuventusCada una de las variantes tiene. Entonces, suponiendo que la cuota para el triunfo del Real Madrid es de 4.50 euros por euro apostado, los que se hayan inclinado por el equipo merengue deberán multiplicar el dinero apostado por el de la cuota y, finalmente, restar la suma invertida para alcanzar la ganancia neta.También podrán apostar por quien hace el, cual es el resultado en cada uno de los tiempos del partido, el resultado final, etc.Para el partido de Barcelona Vs Bayern Munich, las apuestas en Bet365.com, la casa de apuestas online más grande del mundo, están moviéndose mucho. Si el equipo alemán marca gol en los primeros 10 minutos, se pagará 4.50 euros por cada euro apostado. Si Messi hace el primer gol del partido, se pagará a 5.00 euros por euro apostado en Bet365.Pero las apuestas deportivas online no se limitan al ejemplo citado. Las opciones son innumerables, y en muchos casos varían dependiendo de la casa de apuestas.Dentro de un partido se puede apostar por lapor tiempo, el resultado exacto y el de cada etapa, qué equipo marcará el primer gol, cual jugador lo hará, etc. También se podrá apostar por el campeón del torneo, y de manera anticipada, o en directo mientras se juega el partido.Los precios a pagar por cada euro apostado variarán dependiendo de la expectativa que genere el encuentro y la cantidad de dinero que se esté moviendo entre los apostadores.Toda esto, además de dinero, genera altísimos niveles de adrenalina en el apostante, lo que le hace vivir de otro modo los partidos.También le puede interesar: "Cuánto cuesta ir a la final de la Champions League". Los colombianos son de los más apasionados en cuanto a apuestas deportivas se refiere en Latinoamérica. Sin embargo, las principales casas de apuestas del mundo no han desembarcado formalmente en el país.Así que para participar en los resultados de los eventos deportivos, el apostador colombiano tiene que hacerlo con casas de apuestas internacionales.La más popular en Colombia es Bet365, seguida de Bwin y William Hill. Como aún no se consolida el servicio de paypal en el país, el método más utilizado por los apostadores nacionales es el de Moneybrookers (Skrill), que es una compañía de comercio electrónico que permite hacer los pagos y transferencias de dinero a través de Internet. En este sitio podrá crear una cuenta con su tarjeta de crédito y a partir de allí gestionar el pago y cobro de las apuestas.Para apostar con Bet365 desde Colombia basta concon un depósito mínimo de 1 dólar. Además de utilizar el mencionado Moneybrookers (Skrill), también se podrá realizar un depósito con Neteller, pero en este caso se debe depositar por encima de los 40 dólares.Luego de registrarse en la casa de apuestas escogida, podrá navegar por el sitio y fijarse todas las opciones de partidos y deportes que hay. Las interfaces son amigables e intuitivas. Además, podrá encontrar información muy detallada con estadísticas y perfiles de los equipos o jugadores, que le ayudaran a escoger mejor su opción de apuesta. También podrá ver el historial de resultados.Así que ya sabe, si desea adentrarse en el mundo de las apuestas deportivas online, tendrá variadas opciones. Lo importante es que lo haga con responsabilidad, juicio y sensatez, para poder disfrutar de otra manera con más adrenalina los partidos de futbol.También puede leer "Los equipos de fútbol más caros de 2015".