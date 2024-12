El más reciente informe de operaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con corte a junio de 2019, que reveló que el sistema financiero colombiano realizó 3.952.962.860 operaciones, de las cuales 1.665.229.148 fueron monetarias por $3.950 billones y 2.287.733.712 no monetarias, dejó en claro que el panorama para las oficinas físicas de los bancos es cada vez menos alentador.

De acuerdo con el informe, las oficinas tuvieron el quinto porcentaje más bajo en la participación de operaciones monetarias (movimientos, manejo o transferencias de dinero realizados por los clientes y/o usuarios de las entidades durante un período) y no monetarias (consultas de saldo realizadas por los clientes de las entidades financieras en un tiempo específico) entre enero y junio de 2019.

¿Menos oficinas?

“Para revertir esta situación, se autorizó a los establecimientos de crédito a celebrar contratos de corresponsalía con terceros no financieros, como supermercados y droguerías, para prestar servicios financieros y llegar a zonas en las que la operación de los canales tradicionales se hace onerosa. Esta figura, que se conoce como corresponsales bancarios, recibió un impulso inicial por parte del gobierno mediante un esquema de incentivos dirigidos a la industria”, señaló la entidad en la estrategia nacional de inclusión financiera en Colombia.

El sistema financiero cuenta con 6.278 oficinas en las cuales se realizaron 267.002.952 operaciones: 247.610.651 fueron monetarias por un valor de $1.328,8 billones y 19.392.391 fueron no monetarias , según lo registró el informe de operaciones de Superfinanciera de Colombia para el primer semestre de 2019.

Sin embargo, es válido preguntar si solo el avance tecnológico es la única razón o la más grande para que un banco tome la decisión de cerrar sus sucursales físicas. Al respecto, David Nieto, docente y coordinador del Área Financiera de la Facultad de Economía de la Universidad El Bosque, expresó que “existen otras variables como las congestiones que se presentan dentro de las entidades bancarias y el tiempo, pues las personas no quieren pasar más de tres horas dentro de un banco para realizar algún proceso”.

Por otro lado, hay usuarios que no entienden por qué hay unos bancos que ofrecen unos servicios digitales y otros no, como el caso de María Bernal, diseñadora gráfica de 30 años, quien dice que “tengo tres cuentas de ahorro: dos con un banco y otra con el BBVA que está marcada con el 4x1.000. Supe que en otros bancos se pueden hacer movimientos como desmarcar cuentas, pero no con el BBVA. Resulta que tengo que ir hasta la oficina física donde abrí la cuenta para poder desmarcarla y luego sí hacer un proceso sencillo con el otro banco donde tengo la cuenta que quiero privilegiar. Eso es incómodo”, indicó Bernal.