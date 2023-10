¿Cómo tomar las semillas de lino para bajar el colesterol?

Propiedades de las semillas de lino

Semillas de lino para bajar el colesterol

¿Cómo se toma la semilla de lino?

“De acuerdo con la Escuela de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts, su cuerpo puede digerir la linaza molida más fácilmente que la entera. Esto se debe a que la cubierta exterior de la linaza entera está hecha de fibra soluble, que no se puede disolver en agua. Esto hace que la linaza molida sea más biodisponible y significa que la linaza entera no puede proporcionarle tantos nutrientes”, reseña el sitio especializado Eat This, Not That.