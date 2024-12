En la acera de enfrente se ha desatado un terremoto en el liderazgo opositor con el surgimiento hasta la primera fila del dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles, quien asumió esas gestiones ante el régimen autoritario. Su postura de promover el voto en diciembre desafía abiertamente la que han asumido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido presidente interino de Venezuela por casi 60 países, el Poder Legislativo y 27 partidos opositores. Hasta ahora, estos han mantenido la decisión de desconocer ese proceso, calificarlo de farsa y no participar de lo que asumen como una pantomima electoral.

Pero para Henrique Capriles, hay que aprovechar “cualquier rendija” disponible para abrir caminos políticos. “No nos vamos a resignar. Sabemos a lo que nos enfrentamos; sabemos que de aquel lado hay gente muy mala, pero qué sé yo, si hay gente buena también, callada, pensando igual que yo. La única manera de salvar a este país es abriendo caminos de política y de acuerdos”, dijo en una declaración por redes sociales el miércoles en la noche, cuando afirmó que las liberaciones no fueron un trueque a cambio de inscribir candidatos.

Él mismo no puede postularse, pero sí anunció que acompañará a quienes quieran “luchar” en el terreno electoral, así sea adverso. “No le vamos a regalar la Asamblea Nacional a Maduro”. No obstante, el pleito en verdad inició cuando en su mensaje lanzó severas críticas a Juan Guaidó y el ‘interinato’, señalándolo de ser un “Gobierno por internet”, sin incidencia real. “¿Quién está en el poder? Maduro. No podemos seguir con el disparate de unos embajadores. Somos opositores de esta tragedia”, aseveró. Afirmó que la ruta planteada por Guaidó “se agotó, no dio resultado”.