El Ineos de Egan Bernal va por todo y compraría a importante equipo de la Premier League

Como ya es conocido, el Ineos Grenadiers es uno de los equipos de mayor importancia en el ciclismo mundial, pues su poderío económico lo ha llevado a fichar los mejores corredores del mundo para competir por las grandes competencias que se desarrollan año tras año. Nombres como Egan Bernal, Geraint Thomas, Tom Pidcock y otros, son las claras estrellas de la escuadra británica que se ha impuesto como uno de los mejores equipos del circuito.

Sin embargo, más allá del deporte pedal, este importante grupo ha decidido ampliar su mercado hacia otros deportes como el fútbol, donde buscarán hacerse con uno de los equipos más grandes del mundo. De acuerdo con la información de la prensa británica, Ineos, ya propietario de clubes de fútbol como el Niza y el FC Lausana, es candidato oficial a comprar el Manchester United, informaron este martes.

Marcus Rashford se ha convertido en la figura de este Manchester United post-Cristiano Ronaldo - Foto: AP

Esta es la primera etapa de un largo proceso. A partir de ahora, las diferentes partes entrarán en una fase de negociaciones confidenciales y de exámenes de cuentas, antes de que dentro de un mes puedan presentarse ofertas oficiales de compra. La transacción podría concluirse antes de finales de la presente temporada.

A mediados de agosto pasado, un portavoz de Jim Ratcliffe, propietario del grupo de energía Ineos, ya había mostrado el interés de la persona más rica del Reino Unido en la compra del United si el club inglés se ponía en venta.

La familia Glazer se hizo con el control del club en 2005, pero desde entonces ha sido criticada con frecuencia, siendo acusada por los aficionados mancunianos de aprovecharse de la entidad en lugar de invertir el dinero en jugadores o en la renovación de Old Trafford.

Manchester United tuvo un retorno triunfador a la Premier League. - Foto: AFP

Vale la pena recalcar que el United no ha pasado por sus mejores temporadas en los últimos años, pues no gana el título de la Premier League desde 2013 y no levante una copa importante desde 2017.

Ratcliffe, declarado seguidor del Manchester United, no logró comprar en mayo el Chelsea, derrotado por el proyecto liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly.

Ineos ya es propietario de dos clubes europeos, el OGC Niza de la Ligue 1 francesa y el Lausana suizo, además del equipo ciclista en el que corre el colombiano Egan Bernal y también es uno de los patrocinadores de la escudería de Fórmula 1, Mercedes.

Egan Bernal, ciclista del Team Ineos. - Foto: Getty Images,

Ineos deposita su esperanza en Egan

Egan Bernal ha regresado con todo al ciclismo de alto nivel tras el accidente que sufrió el 24 de enero de 2022, fecha que marcó al deporte nacional por la preocupación que generó. A casi un año de ese momento, en el que se estrelló de frente contra la parte trasera de un bus, el pedalista zipaquireño espera mostrar una buena cara en su primera competencia del 2023.

Hace algunas semanas, Matteo Tosatto, director deportivo del Ineos Grenadiers, dejó entrever que Bernal volvería al ruedo lo antes posible en la nueva temporada. “Es casi seguro que Bernal comenzará en la Vuelta a San Juan, en el calor de Argentina”, contó el director en Gazetta dello Sport.

Ahora, esto es una realidad con la confirmación de la nómina que tendrá el Ineos Grenadiers en esta carrera. Los seguidores de Egan Bernal podrán verlo competir en Argentina entre el 22 y 29 de enero, días en los que también se verá en acción a colombianos como Brandon Rivera (Ineos), Harold Tejada (Astana), Fernando Gaviria (Movistar), Einer Rubio (Movistar), Sergio Higuita (Bora) y Miguel Ángel López (Team Medellín).