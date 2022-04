INEOS da un parte oficial y habla sobre el regreso de Egan a competencias

Sin duda alguna, Egan Bernal ha sido un ejemplo de resiliencia durante los últimos meses con su gran recuperación luego del trágico accidente sufrido en el mes de enero. Después de múltiples intervenciones quirúrgicas para salvar su carrera, el corredor colombiano ha tomado un nuevo aire y ha mostrado gran evolución.

Rodando sobre su caballito de acero en las carreteras del país, el campeón colombiano ilusiona a sus miles de seguidores con una pronta vuelta a las competencias del calendario UCI. Sin embargo, el zipaquireño ha sido sincero y ha expresado que “todo va a depender del doctor Uriza”. “Eso no depende de mí, por mí ya estaría compitiendo. Seguramente no terminaría las carreras, pero el hecho de tener un número a la camiseta sería muy emocionante”.

Ahora bien, ante estas palabras, el galeno aseguró que Egan “está curado” de algunas de sus lesiones y las demás están en un buen proceso de consolidación.

“Hicimos las tomografías de Columba de control de Egan, la hicimos hoy en la tarde (26 de abril). El accidente fue el lunes 24 de enero, hace 92 días hoy (26 de abril) y les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada. No hay ninguna afección de la unión craneocervical. Está curado de la fractura de odontoides”, dijo Uriza en su intervención.

Aunque la información dada por Uriza dio altas expectativas de verlo en alguna de las tres grandes de este año, en su equipo, el INEOS Grenadiers fueron sinceros y a la vez cautelosos con la vuelta del campeón del Giro de Italia y Tour de Francia.

Rod Ellingworth, subdirector de la escuadra británica aseguró que aún no se tienen ningún plan con Egan, ni fechas de retorno a pesar de su mejoría. “Creo que todos han estado especulando sobre cuándo volverá a competir, pero para ser muy claros, no hay planes en este momento. Hemos dicho todo el tiempo, realmente, que tienes que tomarlo día a día. Cuando alguien ha tenido un accidente horrible como ese, en primer lugar está ese shock inicial para él y su familia. Luego, después de eso, se trata de superar las operaciones clave”, afirmó en charla con ‘Cyclingnews’.

Ellingworth afirmó que Egan “volverá”, pero lo harán con cautela pues no quieren arriesgar su salud y extender el tiempo de vuelta. “Así que va a volver. Pero no hay expectativas y todavía no hay absolutamente ningún plan para competir. Es demasiado pronto para predecir cuándo podría volver. Simplemente no tiene sentido ni siquiera poner una fecha”, contó.

El subdirector además reveló que han estado pendientes de toda la información dada por los especialistas que han llevado su proceso y que precisamente lo pidieron en suelo europeo para seguir más de cerca su evolución. “Hemos tenido una buena relación con el grupo médico en Colombia y nuestro equipo médico ha sido increíble. Todo lo que ha hecho lo ha hecho en conjunto con el equipo. Pero ahora, para él, creo que se trata de volver al entorno del equipo”, afirmó.

“Se sentirá como si estuviera más cerca y un poco más parte de ello. Estará en la bicicleta con esos muchachos y eso lo estimulará. Pero no es como si acabara de regresar de una clavícula rota. Hay más complejidades aquí, y es por eso que no correrá hasta que esté listo”, completó.

Por lo pronto, Egan se encuentra en suelo europeo para seguir con su tratamiento. En un comienzo, el oriundo de Zipaquirá tomará rumbo a Mónaco y luego viajará a Francia donde avanzará con procedimientos de rehabilitación en centros especializados, aseguró el diario As.