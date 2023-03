Los tres equipos ProTeam que podrían contratar a Nairo Quintana tras su viaje a Europa

Con el correr de los días, el futuro del colombiano Nairo Quintana se va esclareciendo de cara a esta temporada 2023. El corredor que se encuentra sin equipo desde el año pasado por su polémica con el uso del tramadol, podría tener esperanzas en los próximo días después de varias reuniones.

Según las últimas informaciones entregadas por circulo, Nairo podría tener opciones en tres equipos que aún no han cerrado su listado de contrataciones. Las palabras de su mánager, Giuseppe Acquadro, dieron esperanza sobre lo que viene para el campeón colombiano.

Acquadro confirmó que los entes reguladores, como la UCI y el MPCC, no tienen ningún “veto en su contra”, pues “ellos lo hacen por cumplir con su reglamento”. El Movimiento tiene unas normas que los equipos que pertenecen deben acatarlas, es por eso que no le han abierto las puertas a Quintana.

No obstante, el mánager de Quintana aseguró que hay posibilidades y que “hay equipos que no están ahí y esas son las opciones de Nairo”, agregó.

Nairo Quintana hizo parte del Arkéa en los últimos meses. - Foto: Getty Images

Al decir que varios equipos no se encuentran en ese listado, en el radar de Nairo Quintana aparecen los siguientes nombres: Tudor Pro Cycling, Bolton Equities Black Spoke y el Eolo Kometa, aunque este último ya informó de manera negativa tener al cafetero en sus filas.

SEMANA conoció detalles sobre la supuesta negociación. Sin darle vueltas al asunto, Francisco Contador le contó a este medio que “no es cierto” que el ciclista boyacense vaya a correr en el Eolo-Kometa. Aseguró que no hay “nada”.

Ahora, con respecto a los dos, que son de segunda división, se ha dicho que el poderío adquisitivo no es el mejor. Bajo este panorama, Nairo tendría que bajarse sus pretensiones económicas sí quiere volver a un equipo.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA).

Su padre entrega más detalles

Con estos mensajes de esperanza, su padre se sumó a las buenas noticias al asegurar que Nairo podría llegar a un acuerdo con un equipo para competir. En entrevista con el diario El País de Cali, Luis Quintana reveló que su hijo “puede correr por un equipo europeo y en esas está, es que él no ha sido suspendido por la UCI”.

“A Nairo lo han estado llamando varios equipos últimamente, interesados en tenerlo, y él anda en eso”, agregó a la información con respecto al futuro del boyacense.

Nairo es consiente que será un proceso largo para volver al World Tour - Foto: SEMANA

Asegurando que Nairo se encuentra en el Viejo Continente arreglando su vinculación, don Luis Quintana confirmó que “en cualquier momento puede dar la noticia”.

“Él se fue hace unos días para Europa, anda por Italia. Puede que esté negociando con un equipo, pero hasta el momento no nos ha confirmado porque él es quien nos llama”, agregó.

Por su parte, Nairo se ha mostrado muy dolido por la situación que atraviesa por primera vez en su carrera. El colombiano se ha mostrado dolido con los detractores que le han dado la espalda.

En entrevista con el canal Caracol, dijo estar “tranquilo” por saber que no hizo nada malo para que tantos equipos le hayan cerrado las puertas. No obstante, arremetió contra quienes lo han crucificado en este tiempo, aunque no dio nombres en concreto. “A veces se encuentra uno personajes que son muy despectivos”, dijo.

“Si nos caemos, nos levantamos y seguimos luchando. La gente dice: ‘Si ese man pudo, yo también, voy para adelante’”, dijo mostrando su resiliencia.