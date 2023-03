Padre de Nairo Quintana entrega noticias gigantes sobre el futuro equipo del ciclista, esto dijo

Durante los últimos meses, el futuro del colombiano Nairo Quintana se ha convertido en una total incertidumbre de cara a esta temporada 2023 en el ciclismo que ya tuvo comienzo con algunas carreras importantes. Desde su polémica por el uso del tramadol en el Tour de Francia, el boyacense ha quedado desolado, incluso, se llegó a dar rumores sobre un posible retiro.

Sin embargo, fiel a su resiliencia dentro y fuera de la carretera, Nairo se ha mostrado firme en su ilusión por conseguir un nuevo equipo que lo mantenga en la élite.

“A lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, dan más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido un problema de dopaje en absoluto. Tengo muchas razones para no hacerlo y (...) no he tomado este producto (tramadol)”, dijo en su momento en una rueda de prensa ofrecida en Bogotá.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

No obstante, Nairo ha movido cielo y tierra para volver a competir. El corredor ha viajado a suelo europeo para reunirse con los distintos entes que le permitan tener ese aval de ser contratado por un equipo. Ante esto, su mánager, Giuseppe Acquadro, se sinceró y aterrizó los rumores en cuanto al futuro del colombiano, que ha tenido una carrera limpia en todo sentido.

Acquadro confirmó que los entes reguladores, como la UCI y el MPCC, no tienen ningún “veto en su contra”, pues “ellos lo hacen por cumplir con su reglamento”. El Movimiento tiene unas normas que los equipos que pertenecen deben acatarlas, es por eso que no le han abierto las puertas a Quintana.

No obstante, el mánager de Quintana aseguró que hay posibilidades y que “hay equipos que no están ahí y esas son las opciones de Nairo”, dijo.

Nairo es consiente que será un proceso largo para volver al World Tour - Foto: SEMANA

Su padre revela más detalles

Con estos mensajes de esperanza, su padre se sumó a las buenas noticias al asegurar que Nairo podría llegar a un acuerdo con un equipo para competir. En entrevista con el diario El País de Cali, Luis Quintana reveló que su hijo “puede correr por un equipo europeo y en esas está, es que él no ha sido suspendido por la UCI”.

“A Nairo lo han estado llamando varios equipos últimamente, interesados en tenerlo, y él anda en eso”, agregó a la información con respecto al futuro del boyacense.

Asegurando que Nairo se encuentra en el viejo continente arreglando su vinculación, don Luis Quintana confirmó que “en cualquier momento puede dar la noticia”.

“Él se fue hace unos días para Europa, anda por Italia. Puede que esté negociando con un equipo, pero hasta el momento no nos ha confirmado porque él es quien nos llama”, agregó.

Nairo junto a sus padres: Eloisa Rojas y Luis Quintana - Foto: Instagram @nairoquincoficial

Por su parte, Nairo se ha mostrado muy dolido por la situación que atraviesa por primera vez en su carrera. El colombiano se ha mostrado dolido con los detractores que le han dado la espalda.

En entrevista con el canal Caracol, dijo estar “tranquilo” por saber que no hizo nada malo para que tantos equipos le hayan cerrado las puertas. No obstante, arremetió contra quienes lo han crucificado en este tiempo aunque no dio nombres en concreto. “A veces se encuentra uno personajes que son muy despectivos”, dijo.

“Si nos caemos, nos levantamos y seguimos luchando. La gente dice: ‘Si ese man pudo, yo también, voy para adelante’”, dijo mostrando su resiliencia.