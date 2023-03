Nairo Quintana ve la luz: mánager asegura que “no hay veto” y confirma los equipos que pueden contratarlo

Los días pasan y el futuro de Nairo Quintana sigue siendo incierto de cara a esta temporada 2023, que ya tuvo su comienzo. El ciclista colombiano sigue sin encontrar equipo desde el año pasado, cuando se confirmó la sanción en su contra por el uso de tramadol en el Tour de Francia.

A pesar de apelar esta decisión, Nairo no ha encontrado la salida en los últimos meses, pues por su polémica, varios equipos le han cerrado la puerta, debido a que pertenecen al Movimiento por un Ciclismo Creíble, el cual contempla que ninguna escuadra esté salpicada de casos de dopaje o algún tipo de polémica relacionada.

El último en bajarle el pulgar al boyacense fue el Eolo-Kometa, equipo que fue fundado en España en 2018 y actualmente tiene sede en Italia. Los directivos de este equipo, que son el exciclista Alberto Contador y su hermano Francisco, quien se desempeña como manager del mismo, dejaron a un lado los rumores sobre el futuro de Nairo Quintana.

SEMANA conoció detalles sobre la supuesta negociación. Sin darle vueltas al asunto, Francisco Contador le contó a este medio que “no es cierto” que el ciclista boyacense vaya a correr en el Eolo-Kometa. Aseguró que no hay “nada”.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, Nairo ha movido cielo y tierra con tal de volver a la élite del ciclismo. Ante esto, su mánager, Giuseppe Acquadro, se sinceró y aterrizó los rumores en cuanto al futuro del colombiano, que ha tenido una carrera limpia en todo sentido.

Acquadro confirmó que los entes reguladores, como la UCI y el MPCC, no tienen ningún “veto en su contra”, pues “ellos lo hacen por cumplir con su reglamento”. El Movimiento tiene unas normas que los equipos que pertenecen deben acatarlas, es por eso que no le han abierto las puertas a Quintana.

No obstante, el mánager de Quintana aseguró que hay posibilidades y que “hay equipos que no están ahí y esas son las opciones de Nairo”, dijo, en entrevista con El Tiempo, devolviendo la ilusión con respecto al futuro del cafetero.

Nairo es consiente que será un proceso largo para volver al World Tour - Foto: SEMANA

Cabe anotar que el presidente del MPCC confirmó que este problema del tramadol si ha hecho que impida su contratación en algún equipo, pues “no siguió las reglas”, y por eso “fue castigado”.

Por su parte, Nairo se ha mostrado muy dolido por la situación que atraviesa por primera vez en su carrera. El colombiano se ha mostrado dolido con los detractores que le han dado la espalda.

En entrevista con el canal Caracol, dijo estar “tranquilo” por saber que no hizo nada malo para que tantos equipos le hayan cerrado las puertas. No obstante, arremetió contra quienes lo han crucificado en este tiempo aunque no dio nombres en concreto. “A veces se encuentra uno personajes que son muy despectivos”, dijo.

“Si nos caemos, nos levantamos y seguimos luchando. La gente dice: ‘Si ese man pudo, yo también, voy para adelante’”, dijo mostrando su resiliencia.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Federación Colombiana de Ciclismo.

Por lo pronto, Nairo se ha visto muy activo en redes sociales practicando otras actividades ajenas al ciclismo. Incluso, el mismo ciclista reveló que no solo es bueno cuando se para en los pedales, sino que es todo un experto cuando se trata de tomar el volante. Durante el programa incluso aprovechó para asistir al autódromo de Tocancipá y rodar en el circuito.

Nairo, que en febrero cumplió 33 años, afirmó que cuando de velocidad se trata, lo que menos importa es la edad, y que el día en que le falte la bicicleta, esa que lo llevó a ser catalogado el mejor ciclista en la historia de Colombia, podría apostar por un auto deportivo.

“Tirar la toalla no es una opción, tengo que aprovechar, aún tengo muchas ganas, fuerza y un país que me apoya”, comentó el ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.