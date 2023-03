Egan Bernal sentencia su regreso a Europa tras recuperarse de su lesión: “Mejoró del cielo a la tierra”

El comienzo del año 2023 para el colombiano Egan Bernal ha sido de altibajos. En su primera competencia, en suelo argentino, el corredor del Ineos Grendiers volvió a ilusionar a los fanáticos con ataques en la montaña, incluso ubicándose cuarto en la general. Sin embargo, en esta misma competencia, el cafetero tuvo verse obligado a retirarse por un fuerte dolor en su rodilla que incluso lo obligó a retirarse un día antes del término.

Cuando esto parecía ser solo un susto, desde su propio equipo afirmaron que la lesión parecía ser más comprometedora de lo que se esperaba. Dicha negativa fue confirmada con el tiempo al anunciarse la baja del corredor de la vuelta de Andalucía, carrera que tenía un tinte picante por el reencuentro de Egan con Tadej Pogacar.

Egan Bernal. - Foto: Getty Images/Maximiliano Blanco

Con el correr de los días, el equipo británico volvió a dar noticias sobre Egan, asegurando que tampoco estaría para la París - Niza, competencia que sirve como preparación para las grandes vueltas de este año.

Tras estas preocupaciones, Egan ha comenzado una exigente recuperación para poder volver a la élite, todo esto pensando en su máximo objetivo de esta temporada, el Tour de Francia. Con constantes publicaciones en sus redes sociales, el colombiano ha dado muestras de su proceso que ha ilusionado a sus fanáticos por verlo de nuevo.

Egan Bernal solo ha disputado una competencia en este 2023. - Foto: Montaje SEMANA (Getty Images- @eganbernal)

Ahora, en las últimas horas de este miércoles, el propio corredor colombiano entregó noticias definitivas con respecto a su regreso a competencia. Egan se mostró muy contento con su recuperación y aseguró que en dos semanas estará de nuevo en Europa para buscar carreras y tomar de nuevo el ritmo.

“Ya entrenando otra vez, supercontento ya la rodilla mejoró, de un día para otro. Mejoró del cielo a la tierra y ya estamos entrenando superjuiciosos. Ya me hacía mucha falta la verdad”, aseguró en charla con el portal ‘Just Cycling’.

“Un día en la noche me estaba doliendo y al otro día dije: ‘voy a intentar a ver qué pasa’, intenté hacer rodillos. Empecé a montar, la primera media hora con un poquito de dolor y era como ‘me voy a bajar porque me sigue doliendo’, y pasó la media hora y el dolor desapareció, era como si la rodilla necesitara soltar o calentar”, explicó con respecto a su lesión.

Seguido a esto, Egan no supo como explicar a que se debió su lesión en la rodilla pues “después de como tres resonancias, mil visitas a doctores médicos, incluso estuve con el médico que me operó la rodilla en el accidente, que es un médico muy bueno, me operó la rodilla y el fémur cuando recién me accidenté, obviamente quedé con mucha fe a él y el man fue como el que medio le cogió el chiste, creía que había sido una tendinitis resultado de la caída que hubo en Argentina. Aparte que la rodilla que me dolía era la otra del accidente, quedó mejor la del accidente, con eso le digo todo”.

Egan Bernal viajará a Europa en los próximos días para continuar con su calendario - Foto: Getty Images

Aunque Egan no sabe cuál será su próxima competencia, si ha asegurado que su equipo le ha dado la confianza para retomar el nivel y llegar con altas expectativas de cara a la tres grandes vueltas del calendario. “Rod (Ellingworth) me dijo, ‘si tiene que parar una semana o dos semanas, hágale tranquilo que la temporada es larga’, y sí, quedan muchos entrenamientos para Tour, Vuelta, Lombardía y el equipo me tiene confianza en el hecho de que, yo creo que soy muy responsable y profesional y hago lo mejor posible”, dijo.

“El equipo me ha dado respaldo total, ahora seguir entrenando, que la rodilla siga respondiendo y seguir trabajando y entrenando bastante. Voy a estar acá en Colombia 10 días y viajaré a Europa y mirar a ver qué carreras hay dependiendo del estado de forma que he perdido. Puedo ir allá e irme midiendo para tomarme confianza”, agregó.

Cabe anotar que Egan ha manifestado en distintas oportunidades su deseo por competir en el Tour de Francia, carrera en la que ya ha ganado en el año 2019.