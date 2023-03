Egan Bernal ilusiona: volvió a la carretera y cumplió con exigente recorrido en Colombia

Las últimas semanas no han sido las mejores para el colombiano Egan Bernal, quien se ha visto privado de volver a competencia debido a una lesión en su rodilla. La dolencia se dio en la única carrera que ha disputado en este 2023, la Vuelta San Juan, donde por cierto, tuvo que retirarse.

Ante esto, el Ineso Grenadiers no ha querido arriesgar al ciclista cafetero que se ha bajado de importantes vueltas como la de Andalucía, donde se tenía estimado su reencuentro con Tadej Pogacar y ahora la París-Niza, carrera que iniciará el próximo 5 de marzo en suelo europeo.

En rueda de prensa, Rod Ellingworth, director deportivo del Ineos, informó que Egan Bernal no estará en esta mítica carrera y manifestó que no hay una fecha para su regreso a la competencia. “No, todavía no estamos seguros de cuándo correrá, pero está bien”, dijo en declaraciones recogidas por VeloNews, medio estadounidense especializado en ciclismo.

Tras estas preocupaciones, Egan ha comenzado una exigente recuperación para poder volver a la élite, todo esto pensando en su máximo objetivo de esta temporada, el Tour de Francia.

Con constantes publicaciones en sus redes sociales, el colombiano ha dado muestras de su proceso que ha ilusionado a sus fanáticos por verlo de nuevo.

La última de ellas generó un revuelo monumental, pues se le vio de nuevo en el asfalto después de varias semanas y cumplió con exigente entrenamiento en suelo colombiano. “Cuando dejo de salir par de semanas y la grupeta ya no me respeta”, escribió el corredor adjunto a un video donde se le ve escalando.

Puertos exigentes

Realizando su recuperación en suelo colombiano, Egan ha desafiado las montañas del departamento de Cundinamarca, las cuales son de alta exigencia de cara a las grandes competencias que se avecinan.

El Alto de Las Margaritas es uno de los ascensos más importantes de Cundinamarca, que se encuentra en el trayecto entre Bogotá y Zipaquirá. El recorrido a este puerto de montaña, que es considerado como de tercera categoría, se puede iniciar en Cogua para empezar a cumplir con los 11 kilómetros de subida con un promedio de inclinación del 5 al 6%.

“Por este lado podemos llegar al Embalse Del Neusa, un lugar para venir a conocer. Esta represa es la que provee el agua a Zipaquirá y a Cogua. El recorrido de hoy nos marca más o menos 100 kilómetros en ir y volver hasta el norte de Bogotá”, explicó Japo.

Una de las cualidades de este trayecto es que hay “más ciclistas que carros”, así como “sus paisajes que son muy bonitos”. Para el beneficio de todos los actores viales, este trayecto está en perfectas condiciones y pavimentado en su totalidad.

“En una época, hace unos 10 años, la subida no estaba pavimentada hasta donde es el alto, entonces nos tocaba en un tramo destapado para llegar arriba y coronar. Desde que pavimentaron, el flujo de ciclistas aumentó mucho, un sábado y domingo es repleto”, indicó Japo, quien a sus 27 años de edad lleva más de 15 dedicados al ciclismo.

