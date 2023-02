Ineos confirma la baja de Egan Bernal para la París-Niza, ¿cuándo volverá a correr?

Ya con mejores sensaciones, todo el país estará pendiente de lo que pueda lograr en esta nueva temporada, en la que parece ser la resurrección del fénix, pues en enero de 2022 ya supo cómo ganarle a la muerte en el que seguramente ha sido su mejor esprint final. Y proyectado ese deseo de verlo triunfal de nuevo, Ineos prefiere darle tiempo para que regrese al 100 %.

A finales de enero, el pedalista zipaquireño se presentó con el equipo británico en Argentina para afrontar la Vuelta a San Juan, carrera que no pudo terminar por una lesión en la rodilla tras sufrir una fuerte caída. Esto le impidió hacer parte de los Nacionales de Ruta, que se corrieron en Bucaramanga, y tampoco pudo recuperarse a tiempo para la Vuelta a Andalucía, que fue ganada el 19 de febrero por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Pero la baja de Egan en competencias no termina ahí, ya que este viernes 24 de febrero se confirmó de manera oficial que tampoco podrá hacer parte de la partida en la París-Niza, que iniciará el 5 de marzo y finalizará el domingo 12 del mismo mes.

En rueda de prensa, Rod Ellingworth, director deportivo del Ineos, informó que Egan Bernal no estará en esta mítica carrera y manifestó que no hay una fecha para su regreso a la competencia. “No, todavía no estamos seguros de cuándo correrá, pero está bien”, dijo en declaraciones recogidas por VeloNews, medio estadounidense especializado en ciclismo.

Aunque en Colombia las alarmas mantienen encendidas con Egan Bernal por lo sucedido en enero de 2022, cuando sufrió el grave accidente en el que por poco pierde la vida, el directivo dio un parte de tranquilidad al decir que “no hay preocupaciones” sobre el estado físico del ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

“Desafortunadamente, tuvo una caída en San Juan y aterrizó sobre la rodilla, nada que ver con el accidente del año pasado, pero como todo, estas cosas toman un poco de tiempo”, agregó.

Por ahora no puede “ponerle un marco de tiempo” para su regreso a las carreteras, pero están tranquilos porque ”lo está haciendo bien”. Eso sí, Egan Bernal “está un poco decepcionado de no estar en Europa compitiendo en este momento”.

“Una cosa con Egan es que tienes que detenerlo porque es un tipo ambicioso, como todos estos muchachos. No podríamos haber pedido más de Egan para ser honesto hasta este punto”, puntualizó.

Cabe recordar que el ciclista colombiano volvió a correr de manera profesional en el mes de agosto de 2022 en el Tour de Dinamarca y días después en el de Alemania. Además, a finales de septiembre de ese año, le puso fin a su temporada deportiva en Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, esta última siendo ganada por su compañero de equipo y compatriota Daniel Felipe Martínez.

Ya con mejores sensaciones, todo el país estará pendiente de lo que pueda lograr en esta nueva temporada, en la que parece ser la resurrección del fénix, pues en enero de 2022 ya supo cómo ganarle a la muerte en el que seguramente ha sido su mejor esprint final. Y proyectado ese deseo de verlo triunfal de nuevo, Ineos prefiere darle tiempo para que regrese al 100%.