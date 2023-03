A días de comenzar la París-Niza, se baja un candidato al título; se abren más posibilidades para Daniel Felipe Martínez

Entre el 5 y 12 de marzo se correrá la París-Niza, una de las carreras ciclísticas más importantes de la temporada, por lo que las grandes escuadras comenzaron a presentar a quienes lucharán por llegar a lo más alto del podio.

Para el caso de los colombianos, Daniel Felipe Martínez se perfila como la carta del Ineos Grenadiers para pelear el título; sin embargo, en la carretera tendrá que medir fuerza con otros candidatos de la talla de Tadej Pogacar, del UAE; Jonas Vngegaard, del Jumbo Visma; y Remco Evenepoel, del Quick Step.

Sin lugar a dudas, la carrera que comienza este domingo ofrece un abanico de candidatos a quedarse con el primer escalón del podio, por lo que se prevé una semana de pedaleo duro y cerrado que seguramente definirá la competencia por escasos segundos.

El ciclista colombiano, de 26 años, es la carta del Ineos para ganar la París-Niza. - Foto: Getty Images

Pese al buen ambiente previo a la largada, las noticias no son las mejores para el corredor del Quick Step y candidato al título, Remco Evenepoel, pues en la presentación que hizo su escuadra no apareció el nombre del campeón del mundo, algo que desconcertó a los seguidores de la carrera que esperaban mayores emociones gracias a su participación.

En este orden de ideas, muchos ya especulan con que el cafetero Martínez tendrá un rival menos en la búsqueda de la gloria, lo que le permitiría estar más atento a lo que hagan Pogacar y Vingegaar, pedalistas de alto calibre que al igual que el nacido en Soacha, Cundinamarca, intentarán quedarse con la corona.

El ambiente previo ha sido calentado por el buen nivel que han demostrado estos dos corredores en las competencias en las que han participado a modo de preparación. Pogacar viene mostrando grandes condiciones y un excelente estado físico; sin embargo, el danés viene de salir primero en O gran camiño, mientras que el colombiano se coronó como el mejor en la Vuelta al Algarve.

La París-Niza ofrece recorridos con gran cantidad de kilómetros de montaña y contempla 8 etapas en las que, seguramente, estos tres pedalistas se sacarán chispas.

Pogacar es uno de los rivales más fuertes que tendrá el colombiano en la carrera de una semana. - Foto: Twitter @UAETeamEmirates

Egan Bernal se sincera sobre un 2022 para el olvido

Pese a que Egan Bernal no se ha recuperado totalmente de la rodilla, razón por la que no competirá en la carrera París-Niza, como lo contemplaba el Ineos Grenadiers, el pedalista es bastante positivo de cara a la temporada 2023. El pedalista zipaquireño habló con el medio italiano Tuttobiciweb este 28 de febrero acerca de sus propósitos para este año, las enseñanzas que le dejó el accidente en Gachancipá poco más de un año atrás y su opinión sobre competidores como Tadej Pogacar y Jonas Vingeegard.

Egan Bernal se planteó el retiro, pero es’ ambicioso’

Contrario a lo que se especuló un año atrás, cuando tuvo que ser hospitalizado luego de estrellarse contra un bus intermunicipal en Gachancipá, Egan Bernal está pedaleando de nuevo, y no lo hace nada mal. De la Vuelta San Juan se retiró por molestias en su rodilla, pero no por falta de clase, estaba en el top 5, por encima de Remco Evenepoel.

El pedalista colombiano tuvo una caída en la vuelta a San Juan y tuvo que retirarse. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images) - Foto: Getty Images/Maximiliano Blanco

Su rendimiento, sin embargo, no es una novedad para él. En conversación con el medio de comunicación italiano, comentó: “Hay un deseo de volver a los niveles a los que estoy acostumbrado, de lo contrario me habría retirado. Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificios”.

Egan, por supuesto, quiere competir en una de las tres grandes en 2023, quizá no con la expectativa de ganar, pero sí de medir los alcances de su cuerpo para descrestar a los amantes del ciclismo, como lo hizo en el Tour de Francia 2019 y en el Giro de Italia 2021.

“Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, comentó.