Egan Bernal se sincera sobre un 2022 para el olvido: “Arriesgué mi vida, mi mamá tuvo cáncer y mi papá pudo perder un ojo”

Pese a que Egan Bernal no se ha recuperado totalmente de la rodilla, razón por la que no competirá en la carrera París-Niza, como lo contemplaba el Ineos Grenadiers, el pedalista es bastante positivo de cara a la temporada 2023. El pedalista zipaquireño habló con el medio italiano Tuttobiciweb este 28 de febrero acerca de sus propósitos para este años, las enseñanzas que le dejó el accidente en Gachancipá poco más de un año atrás y su opinión sobre competidores como Tadej Pogacar y Jonas Vingeegard.

Egan Bernal se planteó el retiro, pero es’ ambicioso’

Contrario a lo que se especuló un año atrás, cuando tuvo que ser hospitalizado luego de estrellarse contra un bus intermunicipal en Gachancipá, Egan Bernal está pedaleando de nuevo, y no lo hace nada mal. De la Vuelta San Juan se retiró por molestias en su rodilla, pero no por falta de clase, estaba en el top 5, por encima de Remco Evenepoel.

Su rendimiento, sin embargo, no es una novedad para él. En conversación con el medio de comunicación italiano, comentó: “Hay un deseo de volver a los niveles a los que estoy acostumbrado, de lo contrario me habría retirado. Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificios”.

Egan no compite desde enero, cuando estuvo presente en la Vuelta a San Juan - Foto: Getty Images

Egan, por supuesto, quiere competir en una de las tres grandes en 2023, quizá no con la expectativa de ganar, pero sí de medir los alcances de su cuerpo para descrestar a los amantes del ciclismo, como lo hizo en el Tour de Francia 2019 y en el Giro de Italia 2021.

“Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, comentó.

“Nos parece algo lejos”: Egan, acerca de los accidentes

El periodista Giulia De Maio, de Tuttobiciweb, preguntó al Joven maravilla de Zipaquirá por la enseñanza tras el accidente que casi lo aleja de las carreteras y Egan Bernal compartió que, pese a lo vivido, el 2022 fue uno de sus mejores años. Además, afirmó que no solo fue difícil por sus afecciones en salud, sino las de su mamá, diagnosticada con cáncer, y de su papá, cerca de perder un ojo.

En enero Egan Bernal tuvo un accidente que lo pudo haber dejado por fuera del ciclismo. El 19 de agosto sufrió una caída durante una competencia. - Foto: redes sociales a.p.i

“A menudo hablamos sobre las personas enfermas y las muertes en accidentes, pero nos parece algo lejos y que nunca nos sucederá en los últimos meses. He arriesgado mi vida al llevar a cabo mi trabajo. Mi mamá, Flor Marina, tuvo cáncer, y también mi papá, Germán, estuvo muy enfermo, pocos lo saben, pero a principios de año se arriesgaba a perder un ojo. Lo importante en estos momentos en los que no sabes dónde golpearte la cabeza es tener a alguien en qué apoyarse. Incluso si eres Superman, necesitas a alguien a quien adherirse. No importa si eres un campeón o lo fuerte que eres, si necesitas tales eventos desestabilizadores que necesitas apoyo”, afirmó Bernal.

Su opinión de Pogacar y Vingeegard

Egan también afirmó que si bien reconoce el talento de ciclistas como Jonas Vingeegard y Tadej Pogacar, los dos últimos ganadores del Tour de Francia, y se quita el sombrero cuando alguien es mejor que él, en el ciclismo no hay nada escrito.

Tadej Pogacar y Egan Bernal. - Foto: AP/Daniel Cole//Getty Images/Maximiliano Blanco/Velo

“Después de que gané la camiseta amarilla, comenzó a escribir que Bernal ganaría siete giras consecutivas, luego se dijo lo mismo de Pogacar y Vingeegard... Después de lo que me pasó, reduzco todo al rendimiento deportivo o a un resultado, me parece muy limitante. Aprendí que lo que importa es tener personas que me aman y ser felices”.