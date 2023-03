¿Competencia para Nairo y Egan? El futbolista de la Selección Colombia que mostró sus dotes sobre la bicicleta

No es muy común ver a jugadores de fútbol desarrollando otras actividades deportivas ajenas al balompié, y cuando lo hacen, el revuelo que generan es gigante, pues sus seguidores no están acostumbrados a verlos en estas facetas.

Bajo este panorama, en Colombia se han dado diversos casos donde los referentes se han atrevido a probar con nuevos retos. Para esta oportunidad, el deporte furor fue el ciclismo, el cual le ha dado un sinnúmero de alegrías al país por medio de hombres como Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, entre otros pedalistas.

Nairo y Egan son los principales referentes del ciclismo colombiano. - Foto: AFP // Getty Images

Así las cosas, el que generó revuelo en redes sociales fue el delantero Rafael Santos Borré, actual delantero del Eintracht Frankfurt, que se animó a montar en el caballito de acero para pasar su rato libre en carreteras alemanas.

Por medio de las redes sociales, el club teutón demostró los dotes del delantero colombiano en dos ruedas, impresionando a los fanáticos que relacionan este deporte a los grandes referentes nacionales del deporte pedal.

Con la popular canción de Carlos Vives y Shakira La bicicleta, el club presumió al atacante que tuvo paso por el Cali y River. “Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, @RafaelBorre llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta La Arenosa…”, publicaron.

Rafael Santos Borré montando bicicleta en suelo alemán. - Foto: Eintracht Frankfurt Oficial

¿Borré resignado por su presente?

No lo dejaron ir, pero están cumpliendo a la palabra dada a Rafa Santos Borré: “tener minutos”. El Eintracht Frankfurt, equipo donde milita el colombiano, en las últimas jornadas ha contado más con él, promesa hecha hace un par de semanas tras truncarle la salida a algún otro club del Viejo Continente, alternativa que buscaba el atacante luego de un año 2022 donde fue maltratado estando la mayoría del tiempo en el banco de suplentes.

Martín Aráoz, representante del atacante colombiano en D Sports Radio se pronunció a inicios del año en curso y dijo: “Lo de Rafa Borré, es inentendible que un jugador como él tenga cinco minutos por partido. Él le dijo a la dirigencia y al director técnico que quería salir para tener minutos”.

A la par de esto, la promesa del club fue aceptada por el atacante: “Al final se queda porque le prometieron minutos, pero no se portaron bien con él. River lo buscó e hicimos la fuerza, pero no se dio”, dijo su representante. Así las cosas y como el goleador de raza que es, el ‘Comandante’ apareció este martes –7 de febrero– dando muestra que aceptaba los retos ya conocidos a su espalda.

Quien fuera el goleador de la exitosa era de Marcelo Gallardo en River Plate, se puso el objetivo de aprovechar cada minuto entregado por su entrenador, Oliver Glasner.

Rafael Santos Borré se desliga de las críticas con goles en Alemania. - Foto: @Eintracht

Para Borré, el balance en la temporada en curso es apenas de 480 minutos. Sin embargo, espera que en la puja por el puesto con Kolo Muani pueda ganarla o desempeñarse en dupla, como lo hicieron recientemente.

Tras dicha anotación, el futbolista fue consultado por los medios oficiales de las águilas, en donde se mostró contento por lo hecho, pero a la par algo resignado, ya que siente que debería tener otro estatus al interior del equipo: “Ha sido difícil no estar en los once titulares, pero estos partidos me sirven para agarrar confianza, para tomar ritmo también, que nos sirve mucho a los que no jugamos en este semestre tan seguido”.

A pesar de esto, completó su respuesta diciendo: “La verdad que contento, feliz. La pretemporada la venía haciendo bien, me venía entrenando de buena forma, en los momentos que el equipo me necesite tengo que estar presente, tengo que ser excelente alternativa para el grupo”.

Si bien no se siente totalmente contento con su panorama, no deja el profesionalismo de lado para demostrar que está para cuando lo necesiten: “Para mí el gol en lo personal me da confianza para lo que viene, para el trabajo que se viene haciendo. Me vengo entrenando bien, para ayudar al equipo desde donde me toque”.