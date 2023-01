“Me sacaron de una patada”: Superman López habla de su salida del Astana

El lunes 12 de diciembre de 2022, el mundo del ciclismo recibió una sorprendente noticia al confirmarse la salida de Miguel Ángel López del Astana Qazaqstan Team. El equipo de Kazajistán tomó esa decisión porque tendrían nuevas pruebas que lo vinculan a Marcos Maynar, investigado por el caso Ilex sobre una red de dopaje en el deporte.

“El Astana Qazaqstan Team descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”, se lee en el comunicado.

Ante todo este revuelo, en España se dijo que el ciclista colombiano “podría haber recibido una dosis de menotropina -un análogo de la hormona del crecimiento que favorece el incremento de masa muscular y la eliminación de líquidos-”, según informó el medio español ABC.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

E indican que esto habría ocurrido antes del “comienzo del pasado Giro de Italia en Hungría”, motivo por el que después se habría dado su abandono de la competencia por la reacción que tuvo a este medicamento y no por el dolor de cadera provocado por una caída, como indicó el equipo kazajo, el 15 de mayo de 2022.

Después de las acusaciones en su contra, el ciclista colombiano se defendió en reiteradas ocasiones mientras buscaba un nuevo equipo. Después de pasar varias semanas sin encontrar una nueva escuadra en el más alto nivel del ciclismo, el pedalista de 28 años tomó la decisión de regresar a Colombia.

El pasado 8 de enero, Team Medellín hizo oficial la vinculación de Superman López, firmando así un gran refuerzo para esta temporada, la séptima como equipo de la categoría Continental de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

#ATENCIÓN 🚨



Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de @SupermanlopezN al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo.



Bienvenido campeón, MEDELLÍN será siempre tu casa 🔝 pic.twitter.com/4LwQdoIJuP — Team Medellín EPM (@team_medellin) January 8, 2023

Con los colores del equipo antioqueño, Miguel Ángel López se alista para afrontar la Vuelta a Santa Juan, que se disputará entre el 22 y 29 de enero. Previo al inicio de esta competencia, el ciclista nacido en Pesca, Boyacá, habló sobre su salida del Astana y dejó claro que lo sacaron de mala manera.

Para Superman este “es un tema complejo y delicado” que le “hace mucho daño”, del que aspira que “pronto las cosas se puedan aclarar” porque él tiene “licencia para competir”. “Me dieron la espalda, me sacaron con una patada de una y desde ese día no he hablado con nadie del equipo”, agregó en conversación con Blog Deportivo de Blu Radio.

Miguel Ángel López, nuevo ciclista del Team Medellín. - Foto: @miguelsuperlopez

Además, contó que le fue difícil encontrar un equipo UCI WorldTeam porque le dieron la noticia de su salida cuando “cuando ya muchas plantillas habían cerrado”, lo que hizo “muy complicado” entrar en los planes de una institución internacional.

Después de todo lo que pasó, Superman López solo tiene en mente seguir compitiendo y por eso espera hacer una buena presentación en la Vuelta a San Juan, en la que es el séptimo colombiano en el listado de participantes.

Miguel Ángel López y Egan Bernal. - Foto: Oficial Team Medellín//Getty Images/Stuart Franklin

Ciclistas colombianos en la Vuelta a San Juan

Egan Bernal (Ineos)

Brandon Rivera (Ineos)

Harold Tejada (Astana)

Fernando Gaviria (Movistar)

Einer Rubio (Movistar)

Sergio Higuita (Bora)

Miguel Ángel López (Team Medellín).

Recorrido Vuelta a San Juan 2023