Tour de Francia 2022: así son las dos etapas que le quedan a Nairo Quintana para atacar por el podio

Justo cuando el Tour de Francia 2022 entró en su etapa definitiva, el colombiano Nairo Quintana sacó las alas del Cóndor para volar a la par de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), los dos contendores por el título en los Campos Elíseos. La etapa 16, disputada el martes entre Carcassone y Foix (179 km), marcó el regreso del líder del Arkéa-Samsic al ‘top 5′ y una ilusión de podio que vuelve a revivir de las cenizas.

“La fuerza me acompañó y estuvimos corriendo muy bien. Tuve dos corredores en la fuga para que más adelante me ayudaran y me alimentaron”, explicó Nairo a los micrófonos de SEMANA en la Ruta, que ha seguido cada uno de sus pedalazos en esta edición de la grande bouclé.

Al seguir escalando en la general, Nairo Quintana dijo que subir posiciones “es un buen balance para el día de hoy”, pero ahora la intención es seguir manteniéndose para “seguir yendo así regular” como hasta el momento.

“Tuve buena pierna, así que espero poder mantenerme estos días que vienen y en la montaña. Es nuevamente la ilusión de estar en el podio”, dijo.

De las cinco etapas que restan por disputar, solo dos tienen perfil de alta montaña, aparte de la etapa llana del viernes, la contrarreloj individual del sábado y el paseo por los Campos Elíseos el domingo sin opciones para que ningún ciclista intente atacar por alguna clasificación.

Es por eso que los expertos apuntan a que el campeón quedará definido antes del fin de semana. Este miércoles la acción continuará con 129.7 kilómetros de recorrido entre Saint-Gaudens y Peyragudes.

Serán cuatro puertos de montaña, uno de segunda y tres de primera, el último de ellos sobre la línea de meta. La primera parte del recorrido se espera que esté protagonizada por los fugados, mientras el remate moverá todos los focos a una nueva batalla entre Vingegaard, Pogacar y el que tenga las piernas para aguantarlos.

El último puerto camino a la meta en Peyragudes consta de 9 kilómetros de ascenso a una inclinación media del 7.8 %, aunque con rampas que llegan incluso a rozar los 16. Aparte de la intensidad de algunos tramos, el desgaste de los otros tres puertos que se deben pasar antes de encaminarse a la meta pueden hacer destrozos entre los favoritos.

Perfil de la etapa 17 - Foto: Tour de Francia 2022

Si la lucha no termina ahí, a Pogacar y compañía todavía le quedará una bala más para intentar poner en duda el liderato del Jumbo-Visma. La etapa número 18 trae consigo un final explosivo con tres ascensos de gran exigencia, uno de primera categoría y dos de categoría especial.

Serán 143.2 kilómetros de ruta entre Lourdes y Huautacam, donde está ubicada la línea de meta a 1520 metros sobre el nivel del mar. El Col d’Aubisque será el primer campo de batalla para los favoritos, justo antes del Col de Spandelles que conducirá al pelotón hacia el caos en Huautacam, puerto de 13.6 kilómetros de extensión al 7.6 % de inclinación promedio.

Esa última gran escalada del Tour 2022 cuenta con tramos de hasta el 11.3 %, toda una oda a la resistencia de las piernas que para este punto ya habrán sufrido lo suficiente a raíz del desgaste de tres semanas de competencia y la intensa ola de calor que ha disminuido la capacidad de los grandes favoritos.

Perfil etapa 18 - Foto: Tour de Francia 2022

Dos finales en alto es lo que le queda a Nairo Quintana para intentar romper a Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) bajo la premisa de meterse en ese tercer lugar detrás de Vingegaard y Pogacar.

Después de lo demostrado este martes, los favoritos ya saben que el colombiano tiene la motivación intacta, lo que juega a su favor sabiendo que el remate de la carrera trae la crono de la penúltima etapa como un factor en contra de los intereses del Arkéa por mantener esa cuarta posición o, si es posible, aspirar a un podio que sería histórico para la escuadra francesa.