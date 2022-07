Video | Niño se robó el ‘show’ escalando como un capo en el Tour de Francia 2022

Por más que la organización dispuso de un enorme operativo de seguridad en el ascenso al Alpe d’Huez, la multitud de aficionados se tomó los 13.8 kilómetros de subida a uno de los puertos más característicos del Tour de Francia.

Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ganador de la etapa 12, fue el primero en presenciar la gran afluencia de público que cumplió con las expectativas de la dirección de carrera. A gritos, aplausos y banderas de muchos países, el pelotón terminó con éxito el paso por los alpes, siendo Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) el gran protagonista de la semana al arrebatarle la camiseta amarilla a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Pero el paso del lote principal, con Nairo Quintana a bordo, fue opacado por un pequeño escalador que se robó la atención de los fanáticos. En un video captado por las cámaras de SEMANA en la Ruta, se ve el momento en que un niño es animado por los aficionados en el ascenso por las 21 curvas del Alpe d’Huez.

El menor, vestido con los colores del extinto BMC, sonríe mientras el público lo llena de aplausos como si se tratara de Eddy Mercx, Chris Froome o alguno de los tantos campeones que han marcado su historia en los libros dorados del Tour. A bordo de una ‘bici’ de color azul dio muestras de que en Francia es toda una tradición el ciclismo y no solo por la cantidad de estrellas que aterrizan año a año para disputar la carrera más importante de todos los tiempos.

Rompió las piernas

Ver a este futuro campeón con una sonrisa escalando el Alpe d’Huez tiene un valor agregado al contemplar lo duro que fue para los profesionales, enmarcado en las pérdidas que sufrieron ciclistas especializados en este tipo de recorridos como Romain Bardet, Adam Yates y el propio Nairo Quintana, que pagó las consecuencias del esfuerzo hecho el miércoles en el Col du Granon.

Thomas Pidcock, ganador de este año, llegó a la meta al borde del colapso, pedaleando con lo último que le quedaba en el tanque. “Ganar en el Alpe d’Huez es una locura; una de las mejores experiencias de mi vida. He tenido que ir zigzagueando durante toda la subida para no chocar con los aficionados y sus banderas; una sensación que no se puede vivir en ningún otro sitio”, dijo el británico a los medios oficiales del Tour.

“En cuanto a la estrategia, al ser una subida tan larga, decidí marcarme mi propio ritmo y no apretar más allá de mis límites. Creo que lo hice muy bien, porque logré llegar con fuerza hasta línea de meta”, finalizó.

En conclusión fue una subida dominada por los jóvenes talentos del ciclismo, pues Pidcock, con 22 años cumplidos, superó al colombiano Lucho Herrera como el ciclista de menos edad en conquistar el Alpe d’Huez.

Ganadores de etapa en Alpe d’Huez: