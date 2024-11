Dentro de las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos tras el anuncio de la OMS, se encuentra la cancelación y/o suspensión de eventos con concentración masiva de asistentes, afectando de manera relevante el sector del turismo, el consumo y, en términos generales, la dinámica y el crecimiento económico.

Adicional a estas medidas, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de todos los vuelos provenientes desde la zona Schengen (Italia, Alemania, Francia, España y otras 22 naciones europeas). No obstante, es importante tener en cuenta que el veto no será aplicado sobre los bienes, es decir, no habría una interrupción en el flujo de comercio. Además, junto con el Departamento del Tesoro se definirán medidas fiscales para los más afectados.

En el ámbito local las autoridades nacionales y distritales han implementado protocolos de control sanitario por orden presidencial. El presidente Duque ha declarado la cancelación de eventos con más de 500 asistentes, la suspensión del tránsito de cruceros en Colombia y el aislamiento preventivo para la llegada de extranjeros.

Ante todos estos anuncios los merados de valores tuvieron una semana que quedara marcada en los libros de historia. Doble activación de los circuitos de seguridad en las bolsas Globales, caídas estrepitosas no vistas desde el año 87, anuncios de estímulos masivos monetarios por parte de los Bancos Centrales a lo largo del mundo y la terminación de ciclo alcista en los mercados más largo en la historia, dejan como saldo la peor semana registrada desde la pasada crisis financiera ocurrida en el 2008.