Geranium: ¿cuánto cuesta comer en el mejor restaurante del mundo?

El pasado 18 de julio se llevó a cabo la ceremonia de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, evento en el que Geranium, de Copenhague, Dinamarca, fue elegido como el número uno del planeta.

Hoy, todos los ojos de los foodies y amantes de la alta gastronomía están puestos en este restaurante regentado por el chef Rasmus Kofoed, quien es el único cocinero a nivel mundial en haber ganado el bronce, la plata y el oro en el Bocuse d’Or, los “Juegos Olímpicos” de la industria gastronómica.

Además, Kofoed fue el primer chef danés en obtener tres estrellas Michelin, que le fueron otorgadas a Geranium en el 2016.

Dicho esto, muchas personas se preguntan cuánto vale comer en el mejor restaurante del planeta. La respuesta es costosa, por supuesto. El menú degustación de este verano en Geranium vale 3.200 coronas danesas, es decir, unos 430 euros o 1′930.000 pesos colombianos. Este valor es individual y no incluye el maridaje.

El restaurante Geranium está ubicado en la octava planta del estadio de fútbol Parken, en el distrito de Indre Østerbro de Copenhague. Hacer reserva requiere hacerlo con tres meses de anticipación y es necesario pagar un depósito de 200 euros por persona (900 mil pesos colombianos).

Tras entregarle el premio como mejor restaurante del mundo, el portal de The 50 Best señaló que “podría decirse que no hay mejor chef en el mundo que Kofoed para aplicar belleza a la comida. Tiene una capacidad intuitiva para elaborar platos realmente sorprendentes que aprovechan al máximo el color, el espacio vacío y el volumen preciso de ingredientes, creando una sinergia entre sabor, esteticismo y una sensación de fluidez que recorre todo el menú”.

Dicho menú, llamado Universe, se sirve en un tiempo mínimo de tres horas y está compuesto por 20 platos que cambian en función de la temporada. Los platos que se sirven en este lugar van desde langosta a la parrilla con leche de jugo de zanahorias fermentadas y espino amarillo, hasta langostinos crujientes del Fiordo con ostra y algas de trufa, según detalló el diario El País.

“El menú es un reflejo de mí, de quién soy y cómo estoy evolucionando como chef y como ser humano. No he comido carne durante los últimos cinco años en casa, por lo que dejar de usar carne en el nuevo menú fue una decisión lógica y una progresión natural para Geranium”, dijo Kofoed en su cuenta de Instagram.

“Mi cocina en Geranium se ha centrado durante mucho tiempo en las verduras, el pescado y el marisco como estrellas del plato, con pequeñas cantidades de carne”, añadió el cocinero danés.

