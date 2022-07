El danés Geranium fue elegido como el mejor restaurante del mundo por la lista ‘The 50 Best’

En la ceremonia, la colombiana Leonor Espinosa recibió el premio ‘The World’s Best Female Chef Award 2022′.

Este lunes se realizó en Londres, Reino Unido, la ceremonia de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. En el evento, donde se reunieron renombrados cocineros como Ricardo Chaneton o Bittor Arginzoniz, se definió que el restaurante Geranium de Copenhague, Dinamarca, es el número uno del planeta.

Geranium, regentado por el chef Rasmus Kofoed, adapta su menú a los cambios de estación y lleva la comida a otro nivel. “Podría decirse que no hay mejores chefs en el mundo que Kofoed para aplicar belleza a la comida. Tiene una capacidad intuitiva para elaborar platos realmente sorprendentes que aprovechan al máximo el color, el espacio vacío y el volumen preciso de ingredientes, creando una sinergia entre sabor, esteticismo y una sensación de fluidez que recorre todo el menú”, afirmó The 50 Best.

Kofoed fue el primer chef en Dinamarca en ganar tres estrellas Michelin, que le fueron otorgadas a Geranium en 2016.

En tanto, el segundo mejor restaurante del mundo fue Central, ubicado en Lima, Perú.

Central es liderado por los chefs Pía León y Virgilio Martínez, quienes crearon una amplia propuesta de menús degustación entre los que destacan Experiencia Mundo Mater compuesto por productos de 14 ecosistemas del mundo y Experiencia Territorio en Desnivel, que agrupa materias primas peruanas.

En entrevista con SEMANA, Martínez señaló que por su cocina han pasado productos tan exóticos como pirañas del Amazonas y cortezas de árboles. También sirve tubérculos cultivados entre los 3.000 y 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

¿Cómo se elige al mejor restaurante del planeta?

Un jurado compuesto por 1.080 expertos es el que define cuáles son los mejores establecimientos gastronómicos del mundo.

Los jurados deben haber visitado en los últimos 18 meses al establecimiento por el que votaron a favor. “En los últimos años, un auditor vela por el correcto funcionamiento del proceso de votación electrónica: Deloitte (empresa auditora) tiene ‘acceso total e independiente al proceso de votación y los datos’ y ‘realiza ciertos procedimientos para confirmar la integridad y autenticidad del proceso de votación y la lista resultante’”, sostuvo el portal especializado Gastroeconomy.

Los nombres de los jurados son anónimos, pero se sabe que entre los 1.080 expertos hay periodistas (33%), cocineros y perfiles de la profesión (34%) y ‘foodies’ viajeros (33%).

“Proceden de 27 regiones geográficas, con 40 votantes en cada una que están encabezados por un ‘chair’ o presidente, obligado a cambiar anualmente un 25% de los nombres para dar movimiento y evitar que voten siempre las mismas personas”, agregó Gastroeconomy.

Cabe destacar que este lunes también se entregaron unos galardones honoríficos que ya habían sido anunciados como el premio ‘The World’s Best Female Chef Award 2022′ para la colombiana Leonor Espinosa, propietaria de Leo (número 48 del mundo), y el ‘Icon Award 2022′ que se llevó Wawira Njiru, fundadora de Food for Education en Kenia.