“La creación de estas empresas con formato e-commerce va en aumento, las alianzas comerciales pueden ser el gran secreto para lograr prestar el mejor servicio. En algunos casos una misma empresa de delivery es la gestora de la e-commerce gastronómica, apoyada en un servicio de restaurante tradicional. Es decir, que no participan de la operación culinaria en sí”, detalló el portal especializado Restauración News.

A su vez, otras de las grandes ventajas de las cocinas fantasmas son que no hay que preocuparse por la atención directa al público, los permisos estatales y de salubridad para un establecimiento convencional son menores, no es necesario pagar o administrar una gran cantidad de personal, se puede tener una oferta competitiva en el mercado, el manejo digital del negocio simplifica las operaciones y, finalmente, pero no menos importante, se puede adaptar el menú a las preferencias de los usuarios y comensales.