y que debe ser ejemplificante sigue y seguirá vigente. Pero atención que aquí hay algo diferente, los nuevos modelos no buscan la perfección. De hecho si el éxito a veces se mide por el interaccionismo simbólico que generan las marcas de lujo (es decir me bajo de una camioneta y por tanto soy exitoso) ahora los líderes de verdad son más auténticos, más humanos, más despeinados si se quiere. ¿Quién se maquilla o se pone corbata perfecta para una reunión de zoom? Seguramente muy pocos. Ahora la intimidad ha estado al alcance de todos los equipos así que no tienes ayudas extra como la ropa, el lapicero, la tablet, el reloj. Eres lo que eres y entre más humano más inspirador.

Entienden que las cosas cambiaron. No hacen negación. Aunque lo toman de una manera positiva no son poco realistas, no banalizan la situación.

Están abiertos a nuevas ideas. Es vital en estos momentos de crisis y bajo control entender que las nuevas ideas deben ser bienvenidas, no castradas. Hoy debe premiarse al que sea capaz no solo de tener la mejor idea sino que pueda implementarla y encontrar resultados que sirvan para construir futuro (de marca por ejemplo, de mercado, de relacionamiento).

8. Creen en la inteligencia espiritual. Este concepto que dista de religión, autoflagelación, o colgarse elementos que me vendan como creyente,va a un tema que se nota en el actuar. El enfoque sistémico de la unión de mente, alma y cuerpo debe estar en la autenticidad de un alma que quiera ser un buen líder hoy. Y de nuevo…all we need is love.