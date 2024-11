Ya hay suficiente evidencia sobre la importancia de tener visión de largo plazo, ser disruptivo e innovador para arreglar problemas sociales. Lo que hizo el DNP con el Ingreso Solidario, con 0.64% de error, es un hito histórico que claramente no puede ser perfecto. Inclusive, si hubiera personas inescrupulosas aprovechándose de fallas en el sistema, eso no sería un argumento suficiente para destruir una política innovadora, necesaria y urgente. Lo necesario sería entrar a arreglar el problema específico, en vez de destruir el ánimo de innovar a gran escala en el estado. Una sociedad educada sabe hacer la diferencia entre un fraude masivo en donde se aprovechan de una política y, por otro lado, una política innovadora con imperfección. Pero aquí es donde entra la demagogia digital: es un catalizador de ignorancia. Es una invitación a no ir más allá, tercerizando nuestra responsabilidad, y callándonos mientras el demagogo se encarga de hacer lo suyo.

En la famosa teoría del juicio social, Sherif y Hovland (1980) mostraron que los mensajes persuasivos tienen éxito cuando nos movemos en el ámbito de la aceptación del otro. Por ejemplo, si a usted le gusta el chocolate y no el té, yo me anclo en el chocolate para enmarcar un mensaje que usted aceptará más fácilmente. Si llegara a tratar de persuadirlo y enmarcara mi mensaje hablando sobre el té, usted no se dejaría convencer inmediatamente por el sesgo. Ahora pongámosle a esto algo menos amable que chocolate y te, porque la demagogia digital se enmarca en lo que indigna, llevando a manipular votantes sin que ellos lo sepan. Zaller (1992) también encontró evidencia para este problema en lo electoral. Como los votantes no saben mucho de un tema o el otro, son más proclives a caer en el encanto de la persuasión.

Por eso, propalar sandeces en Twitter, generando odios contra el presidente porque hizo y no hizo, bajo el pseudo arquetipo que convence a todos sobre su “ineptitud”, termina dando vía libre a catapultas políticas cuya propuesta es indignar, ganar elecciones y “luego mirar a ver como cumplimos o hacemos de cuenta que cumplimos”. El costo de esto es la pérdida de motivación de personas buenas, objeto de injurias, que prefieren irse al sector privado, volverse consultores, trabajar en multinacionales, organizaciones internacionales, etc., porque ven que la ingratitud del sector público tiene matices tenebrosos.

Cuanto más veneno se reparte por parte de los demagogos digitales, más le cuesta al Estado generar políticas de transformación. Un costo transaccional que tiene El estado es la rotación de personal, otro es su calidad, dado que la meritocracia no es el criterio de inclusión. Mi preocupación mayor está en lo poco que interesa el efecto de la demagogia digital en el cambio del comportamiento de un votante. Pensar en personas que prefieren a un candidato sin pensar que esa elección al final les trae más miseria ilustra uno de los embrollos socioeconómicos más duros que Latinoamérica tiene que resolver.